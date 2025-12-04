Google назвав ТОП-10 запитів українців у 2025 році

Лідери: графік відключень світла, «Холостяк» і другий сезон «Гри в кальмара».

Фото: ukraine.googleblog

Компанія Google опублікувала щорічний рейтинг пошукових запитів українців за 2025 рік.

Найчастіше шукали «графік відключення світла». Далі йдуть телешоу «Холостяк 2025», другий сезон «Гри в кальмара», іграшка «лабубу», бій Усика з Дюбуа, «Євробачення 2025» та «НАБУ».

У категорії «Персона» найбільше зростання інтересу — до Олександра Усика. Також у топі — Тарас Цимбалюк, Юлія Свириденко та Меланія Трамп. Серед запитів про втрати найчастіше згадували Анну Жук, Андрія Парубія, Романа Попова та Оззі Осборна.

Найпопулярніші фільми: «Ущелина», «Носферату» та «Хороша погана дівчинка». У серіалах лідирує другий сезон «Гри в кальмара», далі — «Венздей», «Гангстерленд», українські «Зворотній напрямок» і «Будиночок на щастя».

У покупках домінує іграшка «лабубу», а також пікапи для ЗСУ, жіноча військова форма, генератори й зарядні станції.

Найчастіше українці уточнювали значення термінів «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».

