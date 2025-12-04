Google назвал ТОП-10 запросов украинцев в 2025 году

Лидеры: график отключений света, «Холостяк» и второй сезон «Игры в кальмара».

Фото: ukraine.googleblog

Компания Google опубликовала ежегодный рейтинг поисковых запросов украинцев за 2025 год.

Чаще всего искали «график отключения света». Далее идут телешоу «Холостяк 2025», второй сезон «Игры в кальмара», игрушка «лабубу», бой Усика с Дюбуа, «Евровидение 2025» и «НАБУ».

В категории «Персона» наибольший рост интереса — к Александру Усику. Также в топе — Тарас Цимбалюк, Юлия Свириденко и Мелания Трамп. Среди запросов о потерях чаще всего упоминали Анну Жук, Андрея Парубия, Романа Попова и Оззи Осборна.

Самые популярные фильмы: «Ущелье», «Носферату» и «Хорошая плохая девочка». В сериалах лидирует второй сезон «Игры в кальмара», далее — «Венздей», «Гангстерленд», украинские «Обратное направление» и «Домик на счастье».

В покупках доминирует игрушка «лабубу», а также пикапы для ВСУ, женская военная форма, генераторы и зарядные станции.

Чаще всего украинцы уточняли значение терминов «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

