Літак Зеленського під час візиту до Ірландії супроводжували невідомі дрони — ЗМІ

В Ірландії чотири невідомі дрони слідували за маршрутом польоту літака Президента України Володимира Зеленського під час його візиту до країни, пише The Journal.

У виданні повідомляють, що український літак приземлився в аеропорту Дубліна трохи раніше запланованого. При цьому дрони досягли місця, де очікувався проліт Зеленського, «точно в призначений час».

Після цього безпілотники кружляли над судном ВМС Ірландії, яке було таємно направлено в Ірландське море на тлі візиту українського лідера. В Ірландії вирішили не збивати дрони, а на борту корабля не було засобів для їх нейтралізації.

За даними джерел The Journal, безпілотники летіли з північного сходу Дубліна і перебували в повітрі до двох годин. Наразі правоохоронці почали розслідувати інцидент. Поки що невідомо, хто запустив і керував дронами.

Ірландські правоохоронці вважають, що метою було порушити прибуття літака Зеленського до Ірландії, оскільки на безпілотниках були увімкнені вогні.

За попередньою оцінкою сил безпеки Ірландії, використані під Дубліном дрони були великими, високовартісними та мали військові характеристики, що дозволяє класифікувати інцидент як елемент гібридної атаки.

