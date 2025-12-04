Самолет Зеленского во время визита в Ирландию сопровождали неизвестные дроны — СМИ

В Ирландии решили не сбивать дроны, а на борту корабля не было средств для их нейтрализации.

В Ирландии четыре неизвестных дрона следовали по маршруту полета самолета Президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в страну, пишет The Journal.

Издание сообщает, что украинский самолет приземлился в аэропорту Дублина немного раньше запланированного. При этом дроны достигли места, где ожидался пролет Зеленского, «точно в назначенное время».

После этого беспилотники кружили над кораблем ВМС Ирландии, который был тайно направлен в Ирландское море на фоне визита украинского лидера. В Ирландии решили не сбивать дроны, а на борту корабля не было средств для их нейтрализации.

По данным источников The Journal, беспилотники летели с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. Сейчас правоохранители начали расследование инцидента. Пока неизвестно, кто запустил и управлял дронами.

Ирландские правоохранители считают, что целью было нарушить прибытие самолета Зеленского в Ирландию, поскольку на беспилотниках были включены огни.

По предварительной оценке сил безопасности Ирландии, использованные под Дублином дроны были крупными, дорогостоящими и имели военные характеристики, что позволяет классифицировать инцидент как элемент гибридной атаки.

