КАС ВС роз’яснив питання розміру доплат за науковий ступінь та вчене звання військовослужбовцям

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу про визнання протиправними дії щодо складання довідки про розмір грошового забезпечення пенсіонера ЗСУ, оскільки у довідці, на думку позивача, зазначені занижені розміри надбавок за особливості проходження служби, таємність, доплат за науковий ступінь та вчене звання, премії. Про це йдеться у справі від 04.11.2025 №420/12420/24 (адміністративне провадження № К/990/21393/25).

Судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду вважає, що висновки, викладені в раніше ухваленій постанові Верховного Суду від 21.06.2023 у справі № 380/24050/21 про те, що правила визначення доплати за науковий ступінь та вчене звання, установлені підпунктом 2 пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі - Постанова КМУ №704), поширюються на всіх військовослужбовців, які мають такі наукові ступені та вчені звання, окрім тих військовослужбовців, які проходять службу у вищих військових навчальних закладах та обіймають посади пов`язані з науково-педагогічною діяльністю, яким така доплата має встановлюватися з урахуванням мінімальних гарантій, що передбачені статтею 59 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» (далі - Закон № 1556-VII), є такими, що не ґрунтуються на правильному правозастосуванні, а отже, судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду відступила від таких висновків і сформувала такий:

- розмір доплат за науковий ступінь та вчене звання, що враховується при перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», визначається виключно на підставі спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють питання соціального забезпечення військовослужбовців, зокрема, відповідно до положень Постанови КМУ №704 та Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністра оборони України від 07.06.2018 № 260 (далі - Порядок № 260), без застосування положень частини другої статті 59 Закону №1556-VII.

Застосовуючи наведені вище правові висновки до спірних правовідносин, які виникли у зазначеній справі, КАС ВС дійшов висновку про те, що на час складання довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії, відповідач правомірно, відповідно до положень Постанови КМУ №704 та Порядку № 260 визначив розмір надбавки за науковий ступінь та вчене звання.

Відповідно до частини першої статті 350 КАС України суд касаційної інстанції залишив касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

«Верховний Суд не встановив неправильного застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права при ухваленні оскаржуваних судових рішень, а тому касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення Одеського окружного адміністративного суду від 18.12.2024 та постанову П`ятого апеляційного адміністративного суду від 17.04.2025 - без змін», - йдеться у справі.

