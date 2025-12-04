КАС ВС разъяснил вопрос размера доплат за ученую степень и ученое звание военнослужащим

Суд согласился с выводом судов предыдущих инстанций об отсутствии у истца права на проведение перерасчета пенсии с учетом доплат за ученую степень и ученое звание.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о признании противоправными действий по составлению справки о размере денежного обеспечения пенсионера ВСУ, поскольку в справке, по мнению истца, указаны заниженные размеры надбавок за особенности прохождения службы, секретность, доплат за ученую степень и ученое звание, премии. Об этом говорится в деле от 04.11.2025 № 420/12420/24 (административное производство № К/990/21393/25).

Судебная палата по рассмотрению дел о защите социальных прав Кассационного административного суда считает, что выводы, изложенные в ранее принятом постановлении Верховного Суда от 21.06.2023 по делу № 380/24050/21 о том, что правила определения доплаты за ученую степень и ученое звание, установленные подпунктом 2 пункта 6 Постановления Кабинета Министров Украины от 30.08.2017 № 704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» (далее — Постановление КМУ № 704), распространяются на всех военнослужащих, имеющих такие ученые степени и ученые звания, кроме тех военнослужащих, которые проходят службу в высших военных учебных заведениях и занимают должности, связанные с научно-педагогической деятельностью, которым такая доплата должна устанавливаться с учетом минимальных гарантий, предусмотренных статьей 59 Закона Украины от 01.07.2014 № 1556-VII «О высшем образовании» (далее — Закон № 1556-VII), являются такими, что не основываются на правильном правоприменении. Поэтому судебная палата по рассмотрению дел о защите социальных прав Кассационного административного суда отошла от таких выводов и сформировала следующий:

размер доплат за ученую степень и ученое звание, который учитывается при перерасчете пенсий, назначенных согласно Закону Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», определяется исключительно на основании специальных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального обеспечения военнослужащих, в частности согласно положениям Постановления КМУ № 704 и Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 07.06.2018 № 260 (далее — Порядок № 260), без применения положений части второй статьи 59 Закона № 1556-VII.

Применяя приведенные выше правовые выводы к спорным правоотношениям, возникшим в указанном деле, КАС ВС пришел к выводу о том, что на момент составления справки о размере денежного обеспечения, учитываемого для перерасчета пенсии, ответчик правомерно, в соответствии с положениями Постановления КМУ № 704 и Порядка № 260 определил размер надбавки за ученую степень и ученое звание.

В соответствии с частью первой статьи 350 КАС Украины суд кассационной инстанции оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения — без изменений, если признает, что суды первой и апелляционной инстанций не допустили неправильного применения норм материального права или нарушения норм процессуального права при вынесении судебных решений или совершении процессуальных действий.

«Верховный Суд не установил неправильного применения норм материального или нарушения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных решений, а потому кассационную жалобу следует оставить без удовлетворения, а решение Одесского окружного административного суда от 18.12.2024 и постановление Пятого апелляционного административного суда от 17.04.2025 — без изменений», — говорится в деле.

