Хто може претендувати на посади у СОАС та СААС — головні вимоги

Претендент на посади у СОАС та СААС повинен відповідати загальним вимогам до кандидата на посаду судді та одній із вимог до стажу роботи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 1 грудня, в кабінеті суддівської кар’єри розпочався період подання та підписання документів для участі у процедурах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному та апеляційному адміністративних судах. Він триватиме до 23 грудня 2025 року (включно).

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, хто може претендувати на посаду.

Раніше суддями спеціалізованих судів могли стати переважно судді або адвокати. Вперше в конкурсі можуть брати участь держслужбовці категорії «А» та «Б», які працювали у сфері права.

Претендент повинен відповідати загальним вимогам до кандидата на посаду судді та одній із вимог до стажу роботи:

суддя – не менше 5 років (для СОАС) або 7 років (для СААС);

держслужбовець категорії «А», «Б» – в органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, зі стажем професійної діяльності у сфері права щонайменше 7 років (для СОАС) або 9 років (для СААС);

адвокат з досвідом професійної діяльності, зокрема представництва у публічно-правових спорах в адміністративних судах, щонайменше 7 років (для СОАС) або 9 років (для СААС);

науковий працівник з науковим ступенем у сфері права та стажем наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років (для СОАС) або 9 років (для СААС);

сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до цих вимог щонайменше 7 років (для СОАС) або 9 років (для СААС).

Відбір включатиме такі етапи: кваліфікаційний іспит, спеціальна перевірка та співбесіда.

Роз’яснення по ключовим моментам щодо завантаження або генерації документів у відповідних розділах картки процедури доступне за посиланням.