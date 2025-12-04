Кто может претендовать на должности в СОАС и СААС — основные требования

Претендент на должности в СОАС и СААС должен соответствовать общим требованиям к кандидату на должность судьи и одному из требований к стажу работы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 декабря, в кабинете судейской карьеры начался период подачи и подписания документов для участия в процедурах конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном и апелляционном административных судах. Он продлится до 23 декабря 2025 года (включительно).

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, кто может претендовать на должность.

Ранее судьями специализированных судов могли стать преимущественно судьи или адвокаты. Впервые в конкурсе могут участвовать государственные служащие категории «А» и «Б», которые работали в сфере права.

Претендент должен соответствовать общим требованиям к кандидату на должность судьи и одному из требований к стажу работы:

судья — не менее 5 лет (для СОАС) или 7 лет (для СААС);

госслужащий категории «А», «Б» — в органах государственной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, со стажем профессиональной деятельности в сфере права не менее 7 лет (для СОАС) или 9 лет (для СААС);

адвокат с опытом профессиональной деятельности, в частности представительства в публично-правовых спорах в административных судах, не менее 7 лет (для СОАС) или 9 лет (для СААС);

научный работник с ученой степенью в сфере права и стажем научной работы в сфере права не менее 7 лет (для СОАС) или 9 лет (для СААС);

совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с этими требованиями — не менее 7 лет (для СОАС) или 9 лет (для СААС).

Отбор будет включать следующие этапы: квалификационный экзамен, специальную проверку и собеседование.

Разъяснение по ключевым моментам относительно загрузки или генерации документов в соответствующих разделах карточки процедуры доступно по ссылке.

