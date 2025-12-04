Рада прийняла за основу законопроект вдосконалення пошуку зниклих та ідентифікації тіл

Парламент прийняв за основу законопроект щодо оптимізації процесів розшуку осіб, зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних тіл під час дії воєнного стану.

Фото: rada.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України 4 грудня прийняла за основу проект закону №14095 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо оптимізації процесів розшуку осіб, зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) під час дії воєнного стану.

Законопроект спрямований на удосконалення правових механізмів відбору біологічного матеріалу, обробки геномної інформації людини з метою її державної реєстрації, серед іншого, за допомогою залучення відповідних фахівців іноземної держави або міжнародної організації; надання дозволу використання шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи, що сприятиме, у разі необхідності, ефективному розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) загиблих (померлих) осіб під час дії воєнного стану.

Зокрема пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» та «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

«Прийняття законопроекту дозволить удосконалити національне законодавство щодо легітимізації процесів залучення фахівців, у тому числі й представників іноземних держав, які спеціалізуються у сфері ідентифікації осіб, що, своєю чергою, має забезпечити оперативність процесів із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», - заявили у парламенті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.