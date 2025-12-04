Рада приняла за основу законопроект о совершенствовании поиска пропавших и идентификации тел

Парламент принял за основу законопроект по оптимизации процессов розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел во время действия военного положения.

Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины 4 декабря приняла за основу проект закона №14095 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно оптимизации процессов розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел (останков) во время действия военного положения.

Законопроект направлен на совершенствование правовых механизмов отбора биологического материала, обработки геномной информации человека с целью ее государственной регистрации, в том числе с привлечением соответствующих специалистов иностранного государства или международной организации; предоставление разрешения на использование шаблонов оцифрованных отпечатков пальцев рук лица, что будет способствовать, в случае необходимости, эффективному розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и идентификации неопознанных тел (останков) погибших (умерших) лиц во время действия военного положения.

В частности, предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, законы Украины «О государственной регистрации геномной информации человека» и «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать национальное законодательство относительно легитимизации процессов привлечения специалистов, в том числе представителей иностранных государств, которые специализируются в сфере идентификации лиц, что, в свою очередь, должно обеспечить оперативность процессов по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», — заявили в парламенте.

