Верховная Рада ратифицировала Соглашение с ЕС о кредитном механизме, согласно которому сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов

Согласно статье 8 ратифицированного Соглашения, Украина признает и соглашается с тем, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов в Механизм, и что ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты при отсутствии поступления таких ресурсов.

Источник фото: Министерство финансов Украины

Украина не будет иметь никаких претензий к Еврокомиссии или ЕС относительно какой-либо нехватки средств, возникшей вследствие недостаточности количества ресурсов в рамках Механизма кредитного сотрудничества для Украины. Соответствующие положения предусмотрены Соглашением между Украиной и ЕС о внедрении Механизма, который 5 декабря ратифицировала Верховная Рада. 4 декабря соответствующий законопроект №0295 подал Президент Владимир Зеленский. Как отмечает Минфин, с учетом указанных положений этого Механизма предусмотрено, что Украина будет получать от ЕС и стран G7 финансовую поддержку в размере до 50 млрд. долларов США.

Ратификация позволит завершить все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения, совершенного 2 декабря 2024 в г. Брюсселе и 3 декабря 2024 в г. в Киеве.

В свою очередь, вступление в силу данного Соглашения позволит создать правовую рамку для сотрудничества с ЕС и странами G7, в частности США, Канадой, Великобританией и Японией, по погашению и обслуживанию в дальнейшем привлеченных средств в государственный бюджет в соответствии с одобренным коммюнике лидерами G7, а также утвержденного Регламентом (ЕС) Европейского Парламента и Совета от 24 октября 2024 № 2024/2773 о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи Украине.

Также вступление в силу Соглашения позволит Украине обслуживать и погашать ссуды, полученные в соответствии с решением, одобренным на саммите стран «Группы семи» в Италии лидерами стран G7, о предоставлении Украине финансовой поддержки за счет доходов, полученных от замороженных активов России, в размере до 50 млрд. долларов США, что будет способствовать обеспечению поддержания приемлемого уровня стабильности финансово-экономической системы государства, а также уменьшению долговой погрузки.

Как указано в Соглашении, Украина должна подать в Еврокомиссию до 1 июня 2025 текст соглашений о Двустороннем кредите, относительно которых она стремится получить поддержку в рамках Механизма.

Также в соответствии со статьей 8 ратифицированного Соглашения Украина признает и соглашается с тем, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов в Механизм, и что ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты при отсутствии поступления таких ресурсов.

Украина признает и соглашается с тем, что суммы безвозвратной финансовой помощи, доступные для оплаты в рамках Механизма, могут изменяться в зависимости от поступающих в Механизм ресурсов или могут быть приостановлены, а также с тем, что Комиссия не обязана уплачивать суммы безвозвратной финансовой помощи, превышающей объем ресурсов, поступающих в Механизм.

Комиссия не гарантирует, что сумма безвозвратной финансовой помощи, достаточная для погашения соответствующих требованиям Двусторонних кредитов и Кредита МФД, будет доступна, и Украина признает и соглашается, что она не будет иметь никаких претензий к Комиссии или ЕС относительно какой-либо нехватки средств, возникшей вследствие недостаточности количества ресурсов в рамках Механизма.

Кроме того, Украина признает, что Еврокомиссия может оценивать ее запросы.

Ниже приводим текст сделки.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.