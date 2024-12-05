Практика судов
  1. Общество

В Украине в следующем году заработают 200 центров ментального здоровья

15:42, 5 декабря 2024
Сейчас фактически создано уже 23 центра ментального здоровья в 8 областях.
В Украине в следующем году заработают 200 центров ментального здоровья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На базе кластерных и сверхкластерных больниц в Украине будут созданы сети центров ментального здоровья. Как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, из-за полномасштабной войны значительно возросла потребность в системной поддержке психического здоровья украинцев.

По его словам, с мая 2022 года в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья продолжалась работа по максимальному приближению таких услуг к пациентам. Следовательно, более 12 тыс. семейных врачей прошли курсы ВОЗ и более 1 тыс. заведений, законтрактованных с НСЗУ, предоставляют услуги лечения психологических расстройств на первичке.

В настоящее время идет следующий этап – создание сети заведений специализированной помощи. Центры ментального здоровья станут пространствами психологической и психиатрической помощи, а также будут работать над преодолением стигмы по поводу обращения за психосоциальной поддержкой.

В конце октября Минздрав утвердил Типовое положение о Центре ментального здоровья, где определены стандарты, функции и требования к таким центрам.

В настоящее время подписано 100 договоров и сформировано 119 мультидисциплинарных команд специалистов, фактически создано 23 центра в 8 областях: 7 в Тернопольской области, 5 в Винницкой области, 4 во Львовской области, 3 в Полтавской области, по одному в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской и Сумской областях.

«С начала 2025 года центры ментального здоровья будут оказывать помощь по новому пакету ПМГ. Всего в следующем году планируется создать не менее 200 центров ментального здоровья», - пояснил Радуцкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав здравоохранение война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Илон Маск и Вивек Рамасвами при сокращении чиновников и федеральных агентств будут опираться на решения Верховного суда США

«Полярной звездой» для реформ по сокращению бюрократов станет Конституция США с акцентом на двух важных решениях Верховного суда, вынесенных во время пребывания на посту президента Байдена.

Наша задача сейчас – сохранить конкурс в апелляцию – ВККС

В ВККС напомнили, что при необходимости преодоления 75% барьера за этап IQ-теста, кандидатов на должности судей апелляционных судов останется меньше, чем вакансий.

Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений Вооруженных Сил Украины за границей

Кабмин одобрил законопроект о порядке принятия решения Президентом о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ.

В Украине может появиться полноценный суд присяжных – Верховная Рада одобрила законопроект

Депутаты решили поддержать создание суда присяжных в Украине и проголосовали законопроект, поданный 4 года назад.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение с ЕС о кредитном механизме, согласно которому сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов

Согласно статье 8 ратифицированного Соглашения, Украина признает и соглашается с тем, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов в Механизм, и что ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты при отсутствии поступления таких ресурсов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва