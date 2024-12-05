В Украине в следующем году заработают 200 центров ментального здоровья

Сейчас фактически создано уже 23 центра ментального здоровья в 8 областях.

На базе кластерных и сверхкластерных больниц в Украине будут созданы сети центров ментального здоровья. Как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, из-за полномасштабной войны значительно возросла потребность в системной поддержке психического здоровья украинцев.

По его словам, с мая 2022 года в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья продолжалась работа по максимальному приближению таких услуг к пациентам. Следовательно, более 12 тыс. семейных врачей прошли курсы ВОЗ и более 1 тыс. заведений, законтрактованных с НСЗУ, предоставляют услуги лечения психологических расстройств на первичке.

В настоящее время идет следующий этап – создание сети заведений специализированной помощи. Центры ментального здоровья станут пространствами психологической и психиатрической помощи, а также будут работать над преодолением стигмы по поводу обращения за психосоциальной поддержкой.

В конце октября Минздрав утвердил Типовое положение о Центре ментального здоровья, где определены стандарты, функции и требования к таким центрам.

В настоящее время подписано 100 договоров и сформировано 119 мультидисциплинарных команд специалистов, фактически создано 23 центра в 8 областях: 7 в Тернопольской области, 5 в Винницкой области, 4 во Львовской области, 3 в Полтавской области, по одному в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской и Сумской областях.

«С начала 2025 года центры ментального здоровья будут оказывать помощь по новому пакету ПМГ. Всего в следующем году планируется создать не менее 200 центров ментального здоровья», - пояснил Радуцкий.

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