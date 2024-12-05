Присвоили полмиллиона гривен — в Днепропетровской области разоблачили мошенников, которые выдавали себя за работников мобильного оператора

Фигуранты звонили по телефону украинцам и выманивали конфиденциальную информацию для перевыпуска сим-карт.

Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине задержаны злоумышленники, присваивавшие финансовые номера украинцев. Таким образом, они получали доступ к онлайн-банкингу жертв и присваивали их сбережения. Об этом сообщает Нацполиция.

Указывается, что мошенники под видом работников одного из мобильных операторов звонили по телефону украинцам и выманивали конфиденциальную информацию для перевыпуска сим-карт.

Получив доступ к финансовым номерам жертв, злоумышленники входили в систему онлайн-банкинга и выводили средства клиентов. В дальнейшем деньги наливались в банкоматах и ​​терминалах Кривого Рога.

Таким образом фигуранты нанесли потерпевшим ущерб на сумму более полумиллиона гривен. В настоящее время полный круг потерпевших и общая сумма ущерба устанавливается.

Правоохранители провели ряд обысков по адресу регистрации и проживания членов преступной группы, а также в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили и черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность данных лиц к совершению преступлений.

Следователи сообщили организатору и трем его сообщникам о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования Индустриальный райсуд г. Днепр избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Продолжаются следственные действия для установления возможных соучастников злоумышленников.

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