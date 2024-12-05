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Привласнили пів мільйона гривень — на Дніпропетровщині викрили шахраїв, які видавали себе за працівників мобільного оператора

19:32, 5 грудня 2024
Фігуранти телефонували українцям і виманювали конфіденційну інформацію для перевипуску сім-карток.
Привласнили пів мільйона гривень — на Дніпропетровщині викрили шахраїв, які видавали себе за працівників мобільного оператора
Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині затримали зловмисників, які привласнювали фінансові номери українців. У такий спосіб вони отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв і привласнювали їх заощадження. Про це повідомляє Нацполіція.

Вказується, що шахраї під виглядом працівників одного з мобільних операторів телефонували українцям і виманювали конфіденційну інформацію для перевипуску сім-карток.

Отримавши доступ до фінансових номерів жертв, зловмисники входили до системи онлайн-банкінгу і виводили кошти клієнтів. У подальшому гроші обготівковувалися в банкоматах і терміналах Кривого Рогу.

У такий спосіб фігуранти завдали потерпілим збитків на суму понад пів мільйона гривень. Наразі повне коло потерпілих і загальна сума збитків встановлюється.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресами реєстрації та проживання членів злочинної групи, а також у їхніх автомобілях. Вилучено компʼютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі та чорнові записи й інші речові докази, які підтверджують причетність даних осіб до скоєння злочинів.

Слідчі повідомили організатору та трьом його спільникам про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. На час розслідування Індустріальний райсуд м. Дніпро обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих співучасників зловмисників.

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Національна поліція шахрай

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