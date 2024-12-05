В Україні наступного року запрацюють 200 центрів ментального здоров’я

Наразі фактично створено вже 23 центри ментального здоров'я у 8 областях.

На базі кластерних та надкластерних лікарень в Україні створять мережі центрів ментального здоров’я. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, через повномасштабну війну значно зросла потреба у системній підтримці психічного здоров’я українців.

За його словами, з травня 2022 року у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я тривала робота над максимальним наближенням таких послуг до пацієнтів. Відтак, понад 12 тис. сімейних лікарів пройшли курси ВООЗ та у понад 1 тис. закладів, що законтрактовані із НСЗУ, надають послуги лікування психологічних розладів на первинці.

На даний час триває наступний етап – створення мережі закладів спеціалізованої допомоги. Центри ментального здоров’я стануть просторами психологічної та психіатричної допомоги, а також вони працюватимуть над подоланням стигми щодо звернення по психосоціальну підтримку.

Наприкінці жовтня МОЗ затвердило Типове положення про Центр ментального здоров’я, де визначено стандарти, функції та вимоги до таких центрів.

Наразі підписано 100 договорів та сформовано 119 мультидисциплінарних команд фахівців, фактично створено 23 центри у 8 областях: 7 на Тернопільщині, 5 на Вінниччині, 4 на Львівщині, 3 на Полтавщині, по одному у Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській та Сумській областях.

«З початку 2025 року центри ментального здоров’я надаватимуть допомогу за новим пакетом ПМГ. Загалом наступного року заплановано створити щонайменше 200 центрів ментального здоров’я», - пояснив Радуцький.

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