Експерти пояснили, чому зимою не варто залишати автомобіль з піднятими двірниками на ніч
Взимку можна побачити багато автомобілів з піднятими двірниками, оскільки водії вважають, що так рятують щітки від примерзання до лобового скла. Але таке рішення має істотний недолік, пише mashyna.com.ua.
«Пружина в основі двірника тримає щітку в робочому положенні. Якщо її тягнути нагору і залишати на ніч, вона розтягується. Потім щітка вже не притискається до скла як слід», – каже механік з 20-річним стажем.
Після кількох таких ночей робота двірників може викликати питання. Краплі та бруд залишаються на склі, перешкоджаючи нормальному огляду.
«Коли пружина втрачає тонус, водій цього не помічає одразу», – розповідає автослюсар.
Потім рахунок за ремонт виявляється неприємним. Щітки недешеві, а механізм коштує ще кілька тисяч гривень. Люди підіймати двірники, бо хочуть якнайшвидше очистити скло. Але є інший шлях. Перед виїздом прогрійте авто, увімкніть обдув скла, скористайтеся рідиною із зимовою формулою.
Поради водіям на холодний період року:
- Не підіймайте двірники на ніч.
- Змінюйте гумки раз на сезон.
- Використовуйте зимову рідину омивача.
- Перед поїздкою прогрійте скло.
- Не вмикайте щітки, коли на склі зібрався лід.
