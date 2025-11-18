  1. Суспільство
  2. / Авто

Експерти пояснили, чому зимою не варто залишати автомобіль з піднятими двірниками на ніч

00:10, 18 листопада 2025
Водіям рекомендують не підіймати двірники автомобіля, щоб уникнути коштовного ремонту.
Експерти пояснили, чому зимою не варто залишати автомобіль з піднятими двірниками на ніч
Фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Взимку можна побачити багато автомобілів з піднятими двірниками, оскільки водії вважають, що так рятують щітки від примерзання до лобового скла. Але таке рішення має істотний недолік, пише mashyna.com.ua.

«Пружина в основі двірника тримає щітку в робочому положенні. Якщо її тягнути нагору і залишати на ніч, вона розтягується. Потім щітка вже не притискається до скла як слід», – каже механік з 20-річним стажем.

Після кількох таких ночей робота двірників може викликати питання. Краплі та бруд залишаються на склі, перешкоджаючи нормальному огляду.

«Коли пружина втрачає тонус, водій цього не помічає одразу», – розповідає автослюсар.

Потім рахунок за ремонт виявляється неприємним. Щітки недешеві, а механізм коштує ще кілька тисяч гривень. Люди підіймати двірники, бо хочуть якнайшвидше очистити скло. Але є інший шлях. Перед виїздом прогрійте авто, увімкніть обдув скла, скористайтеся рідиною із зимовою формулою.

Поради водіям на холодний період року:

  • Не підіймайте двірники на ніч.
  • Змінюйте гумки раз на сезон.
  • Використовуйте зимову рідину омивача.
  • Перед поїздкою прогрійте скло.
  • Не вмикайте щітки, коли на склі зібрався лід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]