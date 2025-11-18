Експерти пояснили, чому зимою не варто залишати автомобіль з піднятими двірниками на ніч

Водіям рекомендують не підіймати двірники автомобіля, щоб уникнути коштовного ремонту.

Взимку можна побачити багато автомобілів з піднятими двірниками, оскільки водії вважають, що так рятують щітки від примерзання до лобового скла. Але таке рішення має істотний недолік, пише mashyna.com.ua.

«Пружина в основі двірника тримає щітку в робочому положенні. Якщо її тягнути нагору і залишати на ніч, вона розтягується. Потім щітка вже не притискається до скла як слід», – каже механік з 20-річним стажем.

Після кількох таких ночей робота двірників може викликати питання. Краплі та бруд залишаються на склі, перешкоджаючи нормальному огляду.

«Коли пружина втрачає тонус, водій цього не помічає одразу», – розповідає автослюсар.

Потім рахунок за ремонт виявляється неприємним. Щітки недешеві, а механізм коштує ще кілька тисяч гривень. Люди підіймати двірники, бо хочуть якнайшвидше очистити скло. Але є інший шлях. Перед виїздом прогрійте авто, увімкніть обдув скла, скористайтеся рідиною із зимовою формулою.

Поради водіям на холодний період року:

Не підіймайте двірники на ніч.

Змінюйте гумки раз на сезон.

Використовуйте зимову рідину омивача.

Перед поїздкою прогрійте скло.

Не вмикайте щітки, коли на склі зібрався лід.

