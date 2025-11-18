  1. Общество
Эксперты объяснили, почему зимой не следует оставлять автомобиль с поднятыми дворниками на ночь

00:10, 18 ноября 2025
Водителям рекомендуют не поднимать дворники автомобиля, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.
Фото: freepik.com
Зимой можно увидеть множество автомобилей с поднятыми дворниками, поскольку водители считают, что так спасают щетки от примерзания к лобовому стеклу. Но такое решение имеет существенный недостатокпише mashyna.com.ua.

«Пружина у основания дворника держит щетку в рабочем положении. Если ее тащить вверх и оставлять на ночь, она растягивается. Потом щетка уже не прижимается к стеклу как следует», – говорит механик с 20-летним стажем.

После нескольких ночей работа дворников может вызвать вопрос. Капли и грязь остаются на стекле, препятствуя нормальному осмотру.

«Когда пружина теряет тонус, водитель этого не замечает сразу», –  рассказывает автослесарь.

Затем счет за ремонт оказывается неприятным. Щетки недешевые, а механизм стоит еще несколько тысяч гривен. Люди поднимают дворники, потому что хотят как можно быстрее очистить стекло. Но есть другой путь. Перед выездом прогрейте авто, включите обдув стекла, воспользуйтесь жидкостью с зимней формулой.

Советы водителям на холодный период года:

  • Не поднимайте дворники на ночь.
  • Сменяйте резинки раз в сезон.
  • Используйте зимнюю жидкость омывателя.
  • Перед поездкой прогрейте стекло.
  • Не включайте щетки, когда на стекле собрался лед.

