Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Касаційний цивільний суд Верховного Суду (КЦС ВС) на засіданні зборів суддів 17 листопада 2025 року обирає нового голову. Раніше, 4 та 10 листопада 2025 року, відбулися дві невдалі спроби обрання голови КЦС ВС, під час яких жоден із претендентів на цю посаду не зміг набрати необхідної кількості голосів.

Як вже писала «Судово-юридична газета», колишнього очільника КЦС ВС, суддю Бориса Гулька, рішенням ВРП від 6 листопада 2025 року звільнено у відставку.

10:08 Початок самовисування кандидатів.

10:00 Розпочато збори суддів КЦС ВС.

