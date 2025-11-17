  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

10:29, 17 листопада 2025
17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний цивільний суд Верховного Суду (КЦС ВС) на засіданні зборів суддів 17 листопада 2025 року обирає нового голову. Раніше, 4 та 10 листопада 2025 року, відбулися дві невдалі спроби обрання голови КЦС ВС, під час яких жоден із претендентів на цю посаду не зміг набрати необхідної кількості голосів.

Як вже писала «Судово-юридична газета», колишнього очільника КЦС ВС,  суддю Бориса Гулька, рішенням ВРП від 6 листопада 2025 року звільнено у відставку.

10:08 Початок самовисування кандидатів.

10:00 Розпочато збори суддів КЦС ВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд Касаційний цивільний суд КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]