Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда (КГС ВС) на заседании собрания судей 17 ноября 2025 года выбирает нового председателя. Ранее, 4 и 10 ноября 2025 года, состоялись две неудачные попытки избрания председателя КГС ВС, во время которых ни один из претендентов на эту должность не смог набрать необходимого количества голосов.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», бывший руководитель КГС ВС, судья Борис Гулько, решением ВСП от 6 ноября 2025 года уволен в отставку.

10:08 Начало самовыдвижения кандидатов.

10:00 Начато собрание судей КГС ВС.

