Право на обов’язкову частку не переходить до онуків: Верховний Суд поставив крапку у спадковому спорі

Верховний Суд розглянув спір щодо можливості переходу права на обов’язкову частку у спадщині до онуків у разі смерті їхнього батька до відкриття спадщини.

Верховний Суд у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду висловив правову позицію щодо переходу права на обов’язкову частку у спадщині у разі смерті особи до відкриття спадщини.

У разі смерті особи, яка б мала право на обов’язкову частку у спадщині, до відкриття спадщини за заповітом, таке право не спадкується та не переходить до спадкоємців такої особи. Правила спадкування за правом представлення (спадкування за законом) не стосуються права на обов’язкову частку

Верховний Суд розглянув спадкову справу, в якій постало питання про можливість переходу права на обов’язкову частку у спадщині до родичів особи, яка мала б це право, але померла до відкриття спадщини.

Суть спору

Позивачка діяла в інтересах малолітнього сина та просила визнати недійсними видані братові її покійного чоловіка свідоцтва про право на спадщину. Батько дитини був особою з інвалідністю ІІ групи та мав би право на обов’язкову частку у спадщині своїх батьків.

Однак він помер раніше за них. Обоє спадкодавців залишили заповіти на користь іншого сина. Позивачка вважала, що її син має успадкувати ту частку, яку отримав би його батько за законом, включно з правом на обов’язкову частку.

Вона посилалася на положення про спадкування за правом представлення. Нотаріус відмовив у видачі свідоцтва, оскільки онуки не належать до кола осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, наголосивши, що право на обов’язкову частку має особистий характер і не переходить до інших осіб у порядку спадкування. Оскільки батько дитини помер раніше за своїх батьків, він не міг прийняти спадщину і не набув жодних спадкових прав, які могли б бути передані його спадкоємцям. Видані свідоцтва про право на спадщину були визнані законними. Додатково суд стягнув частину витрат на правничу допомогу на користь відповідача.

Апеляційний суд залишив ці висновки без змін і підтвердив, що право на обов’язкову частку належить виключно спадкоємцям першої черги, які є непрацездатними або неповнолітніми на момент відкриття спадщини. Онуки до цього кола не належать, а норми про спадкування за правом представлення застосовуються лише при спадкуванні за законом, а не при визначенні обов’язкової частки.

Позиція та висновки Верховного Суду

У касаційній скарзі представник позивачки стверджував про неправильне застосування права та про нехтування попередніми висновками Верховного Суду, де допускалась можливість переходу права на обов’язкову частку.

Через наявність суперечливої практики справа була передана на розгляд Об’єднаної палати. Верховний Суд визначив, що право на обов’язкову частку є персональним правом спадкоємця та може виникнути лише у момент відкриття спадщини за умови відповідності вимогам статті 1241 ЦК України.

Воно не може переходити у порядку спадкової трансмісії та не охоплюється правом представлення, оскільки це право існує виключно у межах спадкування за законом, тоді як обов’язкова частка є елементом спадкування за заповітом.

Суд наголосив, що особа, яка померла до відкриття спадщини, не може набути права на обов’язкову частку, а відтак не може передати те, чого не набувала. Отже, малолітній син не міг успадкувати права, що не виникли у його батька.

Об’єднана палата підтвердила правильність рішень судів першої та апеляційної інстанцій. Було наголошено, що право на обов’язкову частку має особистий характер, не підлягає спадкуванню і не може поширюватися на нащадків особи, яка померла раніше відкриття спадщини.

Механізм спадкування за правом представлення не може застосовуватися до цього права, оскільки він стосується лише спадкування за законом і не трансформує право, яке не виникло.

Суд вказав, що відсутність порушеного права позивача є підставою для відмови у позові, а розподіл судових витрат судами нижчих інстанцій здійснено законно та обґрунтовано.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Більш детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 686/936/22 можна за посиланням.

