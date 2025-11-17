Право на обязательную долю не переходит к внукам: Верховный Суд поставил точку в наследственном споре

Верховный Суд рассмотрел спор о возможности перехода права на обязательную долю по наследству к внукам в случае смерти их отца до открытия наследства.

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда выразил правовую позицию относительно перехода права на обязательную долю в наследстве в случае смерти лица до открытия наследства.

В случае смерти лица, которое имело бы право на обязательную долю в наследстве, до открытия наследства по завещанию, такое право не наследуется и не переходит к наследникам этого лица. Правила наследования по праву представления (наследование по закону) не касаются права на обязательную долю.

Верховный Суд рассмотрел наследственное дело, в котором возник вопрос о возможности перехода права на обязательную долю в наследстве к родственникам лица, которое имело бы это право, но умерло до открытия наследства.

Суть спора

Истец действовала в интересах малолетнего сына и просила признать недействительными выданные брату её покойного мужа свидетельства о праве на наследство. Отец ребёнка был лицом с инвалидностью II группы и имел бы право на обязательную долю в наследстве своих родителей.

Однако он умер раньше них. Оба наследодателя оставили завещания в пользу другого сына. Истец считала, что её сын должен унаследовать ту долю, которую его отец получил бы по закону, включая право на обязательную долю.

Она ссылалась на положения о наследовании по праву представления. Нотариус отказал в выдаче свидетельства, поскольку внуки не относятся к кругу лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, подчеркнув, что право на обязательную долю носит личный характер и не переходит к другим лицам в порядке наследования. Поскольку отец ребёнка умер раньше своих родителей, он не мог принять наследство и не приобрёл никаких наследственных прав, которые могли бы быть переданы его наследникам. Выданные свидетельства о праве на наследство были признаны законными. Дополнительно суд взыскал часть расходов на правовую помощь в пользу ответчика.

Апелляционный суд оставил эти выводы без изменений и подтвердил, что право на обязательную долю принадлежит исключительно наследникам первой очереди, которые являются нетрудоспособными или несовершеннолетними на момент открытия наследства. Внуки в этот круг не входят, а нормы о наследовании по праву представления применяются только при наследовании по закону, а не при определении обязательной доли.

Позиция и выводы Верховного Суда

В кассационной жалобе представитель истца утверждал о неправильном применении права и об игнорировании предыдущих выводов Верховного Суда, где допускалась возможность перехода права на обязательную долю.

Из-за наличия противоречивой практики дело было передано на рассмотрение Объединённой палаты. Верховный Суд определил, что право на обязательную долю является персональным правом наследника и может возникнуть только в момент открытия наследства при соблюдении требований статьи 1241 Гражданского кодекса Украины.

Оно не может переходить в порядке наследственной трансмиссии и не охватывается правом представления, поскольку это право существует исключительно в рамках наследования по закону, тогда как обязательная доля является элементом наследования по завещанию.

Суд подчеркнул, что лицо, которое умерло до открытия наследства, не может приобрести право на обязательную долю, а значит, не может передать то, чего не приобретало. Следовательно, малолетний сын не мог унаследовать права, которые не возникли у его отца.

Объединённая палата подтвердила правильность решений судов первой и апелляционной инстанций. Было подчёркнуто, что право на обязательную долю носит личный характер, не подлежит наследованию и не может распространяться на потомков лица, которое умерло ранее открытия наследства.

Механизм наследования по праву представления не может применяться к этому праву, поскольку он касается только наследования по закону и не трансформирует право, которое не возникло.

Суд указал, что отсутствие нарушенного права у истца является основанием для отказа в иске, а распределение судебных расходов судами нижестоящих инстанций осуществлено законно и обоснованно.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Более подробно ознакомиться с позицией ВС в деле № 686/936/22 можно по ссылке.

