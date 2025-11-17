Найпродуктивніший нотаріус країни працює на Львівщині: оформлює по 78 документів щодня
Абсолютний рекорд цього року встановив нотаріус зі Львівської області — 24 606 використаних бланків. Це близько 78 документів на день без вихідних і найвищий показник по всій Україні.
Результат, який продемонстрував львівський нотаріус, суттєво вибивається із загальної картини ринку. Навіть на тлі зростання навантаженості в багатьох регіонах країни, настільки високий темп роботи є унікальним.
За даними Опендатабот, ринок нотаріальних послуг цього року суттєво змінився. У Реєстрі нотаріусів наразі налічується 5 823 активних фахівці, що на 11% менше, ніж було на початку повномасштабної війни. Водночас 63 нотаріуси працюють безперервно вже понад 29 років — із 1996-го.
Географія професії
Найбільше нотаріусів, як і раніше, зосереджено у столиці — 1 282 фахівці, тобто приблизно кожен п’ятий працює в Києві. Серед областей лідерами є:
- Дніпропетровська — 447,
- Львівська — 446,
- Одеська — 415,
- Харківська — 399.
Гендерний баланс і навантаження
У професії домінують жінки — 82%, однак за обсягами виконаної роботи переважають чоловіки:
- жінки оформлюють у середньому 702 бланки на рік,
- чоловіки — 992 бланки.
У середньому кожен нотаріус опрацьовує понад 60 документів на місяць.
Навантаженість у регіонах
Найбільше річне навантаження на одного нотаріуса фіксується в:
- Черкаській області — 1 287 бланків,
- Житомирській та Хмельницькій — по 1 054,
- Вінницькій — 1 043,
- Івано-Франківській — 959.
Попри високі показники в інших регіонах, абсолютним рекордсменом року стала Львівщина, де один нотаріус опрацював понад 24,6 тисячі бланків — у рази більше за середні показники по країні.
