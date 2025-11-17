Найпродуктивніший нотаріус країни працює на Львівщині: оформлює по 78 документів щодня

Нотаріус зі Львівщини встановив рекорд за кількістю оформлених бланків — понад 24 тисячі документів за рік.

Абсолютний рекорд цього року встановив нотаріус зі Львівської області — 24 606 використаних бланків. Це близько 78 документів на день без вихідних і найвищий показник по всій Україні.

Результат, який продемонстрував львівський нотаріус, суттєво вибивається із загальної картини ринку. Навіть на тлі зростання навантаженості в багатьох регіонах країни, настільки високий темп роботи є унікальним.

За даними Опендатабот, ринок нотаріальних послуг цього року суттєво змінився. У Реєстрі нотаріусів наразі налічується 5 823 активних фахівці, що на 11% менше, ніж було на початку повномасштабної війни. Водночас 63 нотаріуси працюють безперервно вже понад 29 років — із 1996-го.

Географія професії

Найбільше нотаріусів, як і раніше, зосереджено у столиці — 1 282 фахівці, тобто приблизно кожен п’ятий працює в Києві. Серед областей лідерами є:

Дніпропетровська — 447,

Львівська — 446,

Одеська — 415,

Харківська — 399.

Гендерний баланс і навантаження

У професії домінують жінки — 82%, однак за обсягами виконаної роботи переважають чоловіки:

жінки оформлюють у середньому 702 бланки на рік,

чоловіки — 992 бланки.

У середньому кожен нотаріус опрацьовує понад 60 документів на місяць.

Навантаженість у регіонах

Найбільше річне навантаження на одного нотаріуса фіксується в:

Черкаській області — 1 287 бланків,

Житомирській та Хмельницькій — по 1 054,

Вінницькій — 1 043,

Івано-Франківській — 959.

Попри високі показники в інших регіонах, абсолютним рекордсменом року стала Львівщина, де один нотаріус опрацював понад 24,6 тисячі бланків — у рази більше за середні показники по країні.

