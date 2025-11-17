  1. В Україні

Найпродуктивніший нотаріус країни працює на Львівщині: оформлює по 78 документів щодня

22:00, 17 листопада 2025
Нотаріус зі Львівщини встановив рекорд за кількістю оформлених бланків — понад 24 тисячі документів за рік.
Найпродуктивніший нотаріус країни працює на Львівщині: оформлює по 78 документів щодня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Абсолютний рекорд цього року встановив нотаріус зі Львівської області — 24 606 використаних бланків. Це близько 78 документів на день без вихідних і найвищий показник по всій Україні.

Результат, який продемонстрував львівський нотаріус, суттєво вибивається із загальної картини ринку. Навіть на тлі зростання навантаженості в багатьох регіонах країни, настільки високий темп роботи є унікальним.

За даними Опендатабот, ринок нотаріальних послуг цього року суттєво змінився. У Реєстрі нотаріусів наразі налічується 5 823 активних фахівці, що на 11% менше, ніж було на початку повномасштабної війни. Водночас 63 нотаріуси працюють безперервно вже понад 29 років — із 1996-го.

Географія професії

Найбільше нотаріусів, як і раніше, зосереджено у столиці — 1 282 фахівці, тобто приблизно кожен п’ятий працює в Києві. Серед областей лідерами є:

  • Дніпропетровська — 447,
  • Львівська — 446,
  • Одеська — 415,
  • Харківська — 399.

Гендерний баланс і навантаження

У професії домінують жінки — 82%, однак за обсягами виконаної роботи переважають чоловіки:

  • жінки оформлюють у середньому 702 бланки на рік,
  • чоловіки — 992 бланки.

У середньому кожен нотаріус опрацьовує понад 60 документів на місяць.

Навантаженість у регіонах

Найбільше річне навантаження на одного нотаріуса фіксується в:

  • Черкаській області — 1 287 бланків,
  • Житомирській та Хмельницькій — по 1 054,
  • Вінницькій — 1 043,
  • Івано-Франківській — 959.

Попри високі показники в інших регіонах, абсолютним рекордсменом року стала Львівщина, де один нотаріус опрацював понад 24,6 тисячі бланків — у рази більше за середні показники по країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

нотаріус нотаріат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]