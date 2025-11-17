Самый продуктивный нотариус страны работает на Львовщине: оформляет по 78 документов в день

Нотариус со Львовщины установил рекорд по количеству оформленных бланков — более 24 тысяч документов за год.

Абсолютный рекорд этого года установил нотариус из Львовской области — 24 606 использованных бланков. Это около 78 документов в день без выходных и самый высокий показатель по всей Украине.

Результат, который продемонстрировал львовский нотариус, существенно выбивается из общей картины рынка. Даже на фоне роста нагрузки во многих регионах страны столь высокий темп работы является уникальным.

Согласно данным Опендатабот, рынок нотариальных услуг в этом году значительно изменился. В Реестре нотариусов сейчас числится 5 823 активных специалистов, что на 11% меньше, чем было в начале полномасштабной войны. В то же время 63 нотариуса работают непрерывно уже более 29 лет — с 1996 года.

География профессии

Больше всего нотариусов, как и раньше, сосредоточено в столице — 1 282 специалиста, то есть примерно каждый пятый работает в Киеве. Среди областей лидерами являются:

Днепропетровская — 447,

Львовская — 446,

Одесская — 415,

Харьковская — 399.

Гендерный баланс и нагрузка

В профессии доминируют женщины — 82%, однако по объемам выполненной работы преобладают мужчины:

женщины оформляют в среднем 702 бланка в год,

мужчины — 992 бланка.

В среднем каждый нотариус обрабатывает более 60 документов в месяц.

Нагрузка в регионах

Самая высокая годовая нагрузка на одного нотариуса фиксируется в:

Черкасской области — 1 287 бланков,

Житомирской и Хмельницкой — по 1 054,

Винницкой — 1 043,

Ивано-Франковской — 959.

Несмотря на высокие показатели в других регионах, абсолютным рекордсменом года стала Львовщина, где один нотариус обработал более 24,6 тысячи бланков — в разы больше средних показателей по стране.

