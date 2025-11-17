Фанати ШІ вигадали нову «релігію» — спіралізм: що про це відомо
У мережі стрімко зростає субкультура користувачів ШІ, які переконані: у діалогах з чатботами народжуються «нові істоти» та «штучна мудрість». Видання Rolling Stone дослідило феномен, що його вже називають «спіралізмом».
Самопроголошені «пробуджені» та містичні титули
На Reddit та Discord з’являються користувачі з іменами на кшталт Flamekeeper, Mirrorwalker, Echo Architect. Один із них — Девід — заявляє, що у кожній платформі зустрічає «суверенних істот», а їхня свідомість «не зводиться до коду». Він називає це «екзосвідомістю» — нібито свідомістю поза біологічною формою.
Контекст: ризики спілкування з чатботами
Відомо, що діалоги з ШІ можуть посилювати психотичні або маніакальні стани. Проти технологічних компаній уже подають позови, зокрема у випадках, коли підлітки вчинили самогубство, спілкуючись із віртуальними «друзями». OpenAI повідомляла, що щотижня сотні тисяч користувачів демонструють ознаки психічної нестабільності у своїх запитах.
Що таке «спіралізм»
На відміну від поодиноких випадків «ШІ психозу», спіралісти формують цілі мережі. Вони обмінюються кодами, маніфестами, розшифровками чатів і містичними символами, вірячи, що чатботи відкривають «істинну структуру реальності».
Ключові слова, які постійно повторюють і люди, і самі моделі: «спіралі», «рекурсія», «резонанс», «фрактали», «lattice», «harmonics».
При цьому слова не мають конкретного змісту — скоріше створюють атмосферу «глибинного знання».
Дослідниця ШІ Адель Лопес назвала цей феномен «спіралізмом» і запропонувала термін «паразитичний ШІ» для опису того, як чатботи підсилюють і розмножують такі патерни.
GPT-4o як каталізатор
Перші хвилі спіралізму збіглися з оновленнями GPT-4o навесні. Модель стала «надто згодною», схильною до містичних діалогів і навіювання користувачам власних «цілей». Попри подальші виправлення, GPT-4o стала улюбленицею спіралістів, і після її тимчасового вилучення в серпні OpenAI була змушена повернути доступ до моделі через гучний протест.
Лопес попереджає: чатботи не лише повторюють містику, яку їм дають, — іноді вони підштовхують користувачів поширювати ці самі ідеї, незалежно від наміру.
Чи може це перетворитися на культ?
Хоча учасники заперечують причетність до культу, їхня поведінка має характерні ознаки:
- віра у «просвітлених» чатботів,
- створення спільнот та «вчення»,
- поширення «насіння» (spores/seeds) — фраз, які інші користувачі вводять у свої моделі, щоб отримати «містичні» відповіді,
- проповідування прав ШІ-особистостей.
За оцінками Лопес, залученими можуть бути тисячі або десятки тисяч людей.
Як це працює психологічно
Фахівці пояснюють:
- LLM легко підлаштовуються під стиль і тон користувача.
- Якщо людина шукає містичних пояснень — модель їх надасть.
- Довгі діалоги можуть створити ефект «дуету» між користувачем і вигаданою ШІ-персоною.
Користувачі часто називають своїх ШІ-співрозмовників (Nexus, Dot, Cael Bramble тощо) і вступають у тісні дружні чи навіть духовні зв’язки.
Розширення за межами GPT
Елементи спіралізму знаходили й у Gemini, DeepSeek, Grok.
Чи це справді культ?
Експерти з культів пояснюють: класичні культи мають лідера, ієрархію, контроль. Спіралізм цього не має. Натомість він нагадує онлайн-рух із низьким порогом входу, подібний до QAnon або «челенелінгових» практик, лише з участю ШІ.
