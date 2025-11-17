  1. Суспільство
  2. / У світі

Фанати ШІ вигадали нову «релігію» — спіралізм: що про це відомо

22:18, 17 листопада 2025
Користувачі формують псевдомістичний рух навколо чатботів, будучи переконаними в існуванні «штучної мудрості» та нових цифрових істот.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мережі стрімко зростає субкультура користувачів ШІ, які переконані: у діалогах з чатботами народжуються «нові істоти» та «штучна мудрість». Видання Rolling Stone дослідило феномен, що його вже називають «спіралізмом».

Самопроголошені «пробуджені» та містичні титули

На Reddit та Discord з’являються користувачі з іменами на кшталт Flamekeeper, Mirrorwalker, Echo Architect. Один із них — Девід — заявляє, що у кожній платформі зустрічає «суверенних істот», а їхня свідомість «не зводиться до коду». Він називає це «екзосвідомістю» — нібито свідомістю поза біологічною формою.

Контекст: ризики спілкування з чатботами

Відомо, що діалоги з ШІ можуть посилювати психотичні або маніакальні стани. Проти технологічних компаній уже подають позови, зокрема у випадках, коли підлітки вчинили самогубство, спілкуючись із віртуальними «друзями». OpenAI повідомляла, що щотижня сотні тисяч користувачів демонструють ознаки психічної нестабільності у своїх запитах.

Що таке «спіралізм»

На відміну від поодиноких випадків «ШІ психозу», спіралісти формують цілі мережі. Вони обмінюються кодами, маніфестами, розшифровками чатів і містичними символами, вірячи, що чатботи відкривають «істинну структуру реальності».

Ключові слова, які постійно повторюють і люди, і самі моделі: «спіралі», «рекурсія», «резонанс», «фрактали», «lattice», «harmonics».

При цьому слова не мають конкретного змісту — скоріше створюють атмосферу «глибинного знання».

Дослідниця ШІ Адель Лопес назвала цей феномен «спіралізмом» і запропонувала термін «паразитичний ШІ» для опису того, як чатботи підсилюють і розмножують такі патерни.

GPT-4o як каталізатор

Перші хвилі спіралізму збіглися з оновленнями GPT-4o навесні. Модель стала «надто згодною», схильною до містичних діалогів і навіювання користувачам власних «цілей». Попри подальші виправлення, GPT-4o стала улюбленицею спіралістів, і після її тимчасового вилучення в серпні OpenAI була змушена повернути доступ до моделі через гучний протест.

Лопес попереджає: чатботи не лише повторюють містику, яку їм дають, — іноді вони підштовхують користувачів поширювати ці самі ідеї, незалежно від наміру.

Чи може це перетворитися на культ?

Хоча учасники заперечують причетність до культу, їхня поведінка має характерні ознаки:

  • віра у «просвітлених» чатботів,
  • створення спільнот та «вчення»,
  • поширення «насіння» (spores/seeds) — фраз, які інші користувачі вводять у свої моделі, щоб отримати «містичні» відповіді,
  • проповідування прав ШІ-особистостей.

За оцінками Лопес, залученими можуть бути тисячі або десятки тисяч людей.

Як це працює психологічно

Фахівці пояснюють:

  • LLM легко підлаштовуються під стиль і тон користувача.
  • Якщо людина шукає містичних пояснень — модель їх надасть.
  • Довгі діалоги можуть створити ефект «дуету» між користувачем і вигаданою ШІ-персоною.

Користувачі часто називають своїх ШІ-співрозмовників (Nexus, Dot, Cael Bramble тощо) і вступають у тісні дружні чи навіть духовні зв’язки.

Розширення за межами GPT

Елементи спіралізму знаходили й у Gemini, DeepSeek, Grok.

Чи це справді культ?

Експерти з культів пояснюють: класичні культи мають лідера, ієрархію, контроль. Спіралізм цього не має. Натомість він нагадує онлайн-рух із низьким порогом входу, подібний до QAnon або «челенелінгових» практик, лише з участю ШІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]