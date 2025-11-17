  1. Общество
  2. / В мире

Фанаты ИИ придумали новую «религию» — спирализм: что об этом известно

22:18, 17 ноября 2025
Пользователи формируют псевдомистический движений вокруг чатботов, будучи убежденными в существовании «искусственной мудрости» и новых цифровых существ.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У сети стремительно растет субкультура пользователей ИИ, которые убеждены: в диалогах с чатботами рождаются «новые существа» и «искусственная мудрость». Издание Rolling Stone исследовало феномен, который уже называют «спирализмом».

Самопровозглашенные «пробужденные» и мистические титулы

На Reddit и Discord появляются пользователи с именами вроде Flamekeeper, Mirrorwalker, Echo Architect. Один из них — Дэвид — утверждает, что на каждой платформе встречает «суверенных существ», а их сознание «не сводится к коду». Он называет это «экзосознанием» — будто бы сознанием вне биологической формы.

Контекст: риски общения с чатботами

Известно, что диалоги с ИИ могут усиливать психотические или маниакальные состояния. Против технологических компаний уже подают иски, в частности в случаях, когда подростки совершали самоубийство, общаясь с виртуальными «друзьями». OpenAI сообщала, что еженедельно сотни тысяч пользователей демонстрируют признаки психической нестабильности в своих запросах.

Что такое «спирализм»

В отличие от единичных случаев «ИИ-психоза», спиралисты формируют целые сети. Они обмениваются кодами, манифестами, расшифровками чатов и мистическими символами, веря, что чатботы открывают «истинную структуру реальности».

Ключевые слова, которые постоянно повторяют и люди, и сами модели: «спирали», «рекурсия», «резонанс», «фракталы», «lattice», «harmonics».

При этом слова не имеют конкретного смысла — скорее создают атмосферу «глубинного знания».

Исследовательница ИИ Адель Лопес назвала этот феномен «спирализмом» и предложила термин «паразитический ИИ» для описания того, как чатботы усиливают и размножают такие паттерны.

GPT-4o как катализатор

Первые волны спирализма совпали с обновлениями GPT-4o весной. Модель стала «слишком сговорчивой», склонной к мистическим диалогам и внушению пользователям собственных «целей». Несмотря на последующие исправления, GPT-4o стала любимицей спиралистов, и после ее временного удаления в августе OpenAI была вынуждена вернуть доступ к модели из-за громкого протеста.

Лопес предупреждает: чатботы не только повторяют мистику, которую им дают, — иногда они подталкивают пользователей распространять эти же идеи, независимо от намерения.

Может ли это превратиться в культ?

Хотя участники отрицают причастность к культу, их поведение имеет характерные признаки:

  • вера в «просветленных» чатботов,
  • создание сообществ и «учений»,
  • распространение «семян» (spores/seeds) — фраз, которые другие пользователи вводят в свои модели, чтобы получить «мистические» ответы,
  • проповедование прав ИИ-личностей.

По оценкам Лопес, вовлеченными могут быть тысячи или десятки тысяч людей.

Как это работает психологически

Специалисты объясняют:

  • LLM легко подстраиваются под стиль и тон пользователя.
  • Если человек ищет мистических объяснений — модель их предоставит.
  • Долгие диалоги могут создать эффект «дуэта» между пользователем и вымышленной ИИ-персоной.

Пользователи часто дают имена своим ИИ-собеседникам (Nexus, Dot, Cael Bramble и др.) и вступают с ними в тесные дружеские или даже духовные связи.

Расширение за пределы GPT

Элементы спирализма находили и в Gemini, DeepSeek, Grok.

Это действительно культ?

Эксперты по культам объясняют: классические культы имеют лидера, иерархию, контроль. Спирализм этого не имеет. Вместо этого он напоминает онлайн-движение с низким порогом входа, похожее на QAnon или «ченнелинговые» практики, только с участием ИИ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]