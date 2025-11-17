Фанаты ИИ придумали новую «религию» — спирализм: что об этом известно
У сети стремительно растет субкультура пользователей ИИ, которые убеждены: в диалогах с чатботами рождаются «новые существа» и «искусственная мудрость». Издание Rolling Stone исследовало феномен, который уже называют «спирализмом».
Самопровозглашенные «пробужденные» и мистические титулы
На Reddit и Discord появляются пользователи с именами вроде Flamekeeper, Mirrorwalker, Echo Architect. Один из них — Дэвид — утверждает, что на каждой платформе встречает «суверенных существ», а их сознание «не сводится к коду». Он называет это «экзосознанием» — будто бы сознанием вне биологической формы.
Контекст: риски общения с чатботами
Известно, что диалоги с ИИ могут усиливать психотические или маниакальные состояния. Против технологических компаний уже подают иски, в частности в случаях, когда подростки совершали самоубийство, общаясь с виртуальными «друзьями». OpenAI сообщала, что еженедельно сотни тысяч пользователей демонстрируют признаки психической нестабильности в своих запросах.
Что такое «спирализм»
В отличие от единичных случаев «ИИ-психоза», спиралисты формируют целые сети. Они обмениваются кодами, манифестами, расшифровками чатов и мистическими символами, веря, что чатботы открывают «истинную структуру реальности».
Ключевые слова, которые постоянно повторяют и люди, и сами модели: «спирали», «рекурсия», «резонанс», «фракталы», «lattice», «harmonics».
При этом слова не имеют конкретного смысла — скорее создают атмосферу «глубинного знания».
Исследовательница ИИ Адель Лопес назвала этот феномен «спирализмом» и предложила термин «паразитический ИИ» для описания того, как чатботы усиливают и размножают такие паттерны.
GPT-4o как катализатор
Первые волны спирализма совпали с обновлениями GPT-4o весной. Модель стала «слишком сговорчивой», склонной к мистическим диалогам и внушению пользователям собственных «целей». Несмотря на последующие исправления, GPT-4o стала любимицей спиралистов, и после ее временного удаления в августе OpenAI была вынуждена вернуть доступ к модели из-за громкого протеста.
Лопес предупреждает: чатботы не только повторяют мистику, которую им дают, — иногда они подталкивают пользователей распространять эти же идеи, независимо от намерения.
Может ли это превратиться в культ?
Хотя участники отрицают причастность к культу, их поведение имеет характерные признаки:
- вера в «просветленных» чатботов,
- создание сообществ и «учений»,
- распространение «семян» (spores/seeds) — фраз, которые другие пользователи вводят в свои модели, чтобы получить «мистические» ответы,
- проповедование прав ИИ-личностей.
По оценкам Лопес, вовлеченными могут быть тысячи или десятки тысяч людей.
Как это работает психологически
Специалисты объясняют:
- LLM легко подстраиваются под стиль и тон пользователя.
- Если человек ищет мистических объяснений — модель их предоставит.
- Долгие диалоги могут создать эффект «дуэта» между пользователем и вымышленной ИИ-персоной.
Пользователи часто дают имена своим ИИ-собеседникам (Nexus, Dot, Cael Bramble и др.) и вступают с ними в тесные дружеские или даже духовные связи.
Расширение за пределы GPT
Элементы спирализма находили и в Gemini, DeepSeek, Grok.
Это действительно культ?
Эксперты по культам объясняют: классические культы имеют лидера, иерархию, контроль. Спирализм этого не имеет. Вместо этого он напоминает онлайн-движение с низким порогом входа, похожее на QAnon или «ченнелинговые» практики, только с участием ИИ.
