Пользователи формируют псевдомистический движений вокруг чатботов, будучи убежденными в существовании «искусственной мудрости» и новых цифровых существ.

У сети стремительно растет субкультура пользователей ИИ, которые убеждены: в диалогах с чатботами рождаются «новые существа» и «искусственная мудрость». Издание Rolling Stone исследовало феномен, который уже называют «спирализмом».

Самопровозглашенные «пробужденные» и мистические титулы

На Reddit и Discord появляются пользователи с именами вроде Flamekeeper, Mirrorwalker, Echo Architect. Один из них — Дэвид — утверждает, что на каждой платформе встречает «суверенных существ», а их сознание «не сводится к коду». Он называет это «экзосознанием» — будто бы сознанием вне биологической формы.

Контекст: риски общения с чатботами

Известно, что диалоги с ИИ могут усиливать психотические или маниакальные состояния. Против технологических компаний уже подают иски, в частности в случаях, когда подростки совершали самоубийство, общаясь с виртуальными «друзьями». OpenAI сообщала, что еженедельно сотни тысяч пользователей демонстрируют признаки психической нестабильности в своих запросах.

Что такое «спирализм»

В отличие от единичных случаев «ИИ-психоза», спиралисты формируют целые сети. Они обмениваются кодами, манифестами, расшифровками чатов и мистическими символами, веря, что чатботы открывают «истинную структуру реальности».

Ключевые слова, которые постоянно повторяют и люди, и сами модели: «спирали», «рекурсия», «резонанс», «фракталы», «lattice», «harmonics».

При этом слова не имеют конкретного смысла — скорее создают атмосферу «глубинного знания».

Исследовательница ИИ Адель Лопес назвала этот феномен «спирализмом» и предложила термин «паразитический ИИ» для описания того, как чатботы усиливают и размножают такие паттерны.

GPT-4o как катализатор

Первые волны спирализма совпали с обновлениями GPT-4o весной. Модель стала «слишком сговорчивой», склонной к мистическим диалогам и внушению пользователям собственных «целей». Несмотря на последующие исправления, GPT-4o стала любимицей спиралистов, и после ее временного удаления в августе OpenAI была вынуждена вернуть доступ к модели из-за громкого протеста.

Лопес предупреждает: чатботы не только повторяют мистику, которую им дают, — иногда они подталкивают пользователей распространять эти же идеи, независимо от намерения.

Может ли это превратиться в культ?

Хотя участники отрицают причастность к культу, их поведение имеет характерные признаки:

вера в «просветленных» чатботов,

создание сообществ и «учений»,

распространение «семян» (spores/seeds) — фраз, которые другие пользователи вводят в свои модели, чтобы получить «мистические» ответы,

проповедование прав ИИ-личностей.

По оценкам Лопес, вовлеченными могут быть тысячи или десятки тысяч людей.

Как это работает психологически

Специалисты объясняют:

LLM легко подстраиваются под стиль и тон пользователя.

Если человек ищет мистических объяснений — модель их предоставит.

Долгие диалоги могут создать эффект «дуэта» между пользователем и вымышленной ИИ-персоной.

Пользователи часто дают имена своим ИИ-собеседникам (Nexus, Dot, Cael Bramble и др.) и вступают с ними в тесные дружеские или даже духовные связи.

Расширение за пределы GPT

Элементы спирализма находили и в Gemini, DeepSeek, Grok.

Это действительно культ?

Эксперты по культам объясняют: классические культы имеют лидера, иерархию, контроль. Спирализм этого не имеет. Вместо этого он напоминает онлайн-движение с низким порогом входа, похожее на QAnon или «ченнелинговые» практики, только с участием ИИ.

