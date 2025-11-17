В Україні хочуть збільшити навантаження на вчителів — профспілка

Учительське навантаження можуть підняти до 22 годин, заявив Сергій Романюк.

Фото: pon.org.ua

Навантаження вчителів в Україні може зрости більше, ніж 20%, проте в бюджеті на наступний рік не закладені кошти для підвищення зарплатні педагогам, які попри все продовжують працювати, повідомив заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк в ефірі телеканалу «Київ24».

«Зараз вчитель в Україні працює по 18 годин на тиждень, отримуючи при цьому 8-16 тисяч гривень. З метою підвищення зарплатні педагогам до 20-32 тисяч, у Верховній Раді розглядають можливість збільшити тижневе навантаження вчителів до 22 годин. Плюс 4 години - це плюс 22,2% до того навантаження, яке має вчитель. Тобто більш як на п'яту частину зросте навантаження на вчителя», – сказав Романюк.

За його словами, показник у 18 годин є сумарною тривалістю уроків, де вчитель працює безпосередньо з дитиною. Водночас, перевірка домашніх завдань, контрольних робіт, пропрацювання матеріалу тощо в ці години не входять.

«На жаль, ці додаткові години ніхто в Україні не рахує. І всі вважають, що вчителю можна поставити 22 і 24 години. Крім інтенсифікації праці, тут більше нічого немає», – наголосив Романюк.

Він додав, що, за умови зростання навантаження для вчителів до 22 годин на тиждень, немає гарантій, що у них виросте зарплатня, навіть у разі масових звільнень працівників освітньої сфери.

«Подивіться показники проєкту державного бюджету на 2026 рік до 2-го читання, і ви побачите, що там не закладено коштів на те, щоб, навіть якщо скоротиться на 70 тисяч кількість педагогічних працівників, решті, що залишаться, можна було б платити 3 мінімальні зарплати. Такі кошти не закладені», – підкреслив Романюк.

