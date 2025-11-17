В Украине хотят увеличить нагрузку на учителей — профсоюз

Учительскую нагрузку могут поднять до 22 часов, заявил Сергей Романюк.

Фото: pon.org.ua

Нагрузка на учителей в Украине может возрасти более чем на 20%, однако в бюджете на следующий год не заложены средства для повышения зарплаты педагогам, которые, несмотря ни на что, продолжают работать, сообщил заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк в эфире телеканала «Киев24».

«Сейчас учитель в Украине работает по 18 часов в неделю, получая при этом 8-16 тысяч гривен. С целью повышения зарплаты педагогам до 20-32 тысяч в Верховной Раде рассматривают возможность увеличить недельную нагрузку учителей до 22 часов. Плюс 4 часа – это плюс 22,2% к той нагрузке, которую имеет учитель. То есть, более чем на пятую часть вырастет нагрузка на учителя», – сказал Романюк.

По его словам, показатель в 18 часов является суммарной продолжительностью уроков, где учитель работает с ребенком. В то же время, проверка домашних заданий, контрольных работ, проработка материала и т.п. в эти часы не входят.

«К сожалению, эти дополнительные часы никто в Украине не считает. И все считают, что учителю можно поставить 22 и 24 часа. Кроме интенсификации труда здесь больше ничего нет», - подчеркнул Романюк.

Он добавил, что, при условии увеличения нагрузки на учителей до 22 часов в неделю, нет гарантий, что у них вырастет зарплата, даже в случае массовых увольнений работников образовательной сферы.

«Посмотрите показатели проекта государственного бюджета на 2026 год ко 2-му чтению, и вы увидите, что там не заложено средств на то, чтобы, даже если сократится на 70 тысяч количество педагогических работников, остальным остающимся можно было бы платить 3 минимальные зарплаты. Такие средства не заложены», - отметил Романюк.

