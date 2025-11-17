  1. В Украине

В Украине хотят увеличить нагрузку на учителей — профсоюз

20:57, 17 ноября 2025
Учительскую нагрузку могут поднять до 22 часов, заявил Сергей Романюк.
В Украине хотят увеличить нагрузку на учителей — профсоюз
Фото: pon.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нагрузка на учителей в Украине может возрасти более чем на 20%, однако в бюджете на следующий год не заложены средства для повышения зарплаты педагогам, которые, несмотря ни на что, продолжают работать, сообщил заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк в эфире телеканала «Киев24».

«Сейчас учитель в Украине работает по 18 часов в неделю, получая при этом 8-16 тысяч гривен. С целью повышения зарплаты педагогам до 20-32 тысяч в Верховной Раде рассматривают возможность увеличить недельную нагрузку учителей до 22 часов. Плюс 4 часа – это плюс 22,2% к той нагрузке, которую имеет учитель. То есть, более чем на пятую часть вырастет нагрузка на учителя», – сказал Романюк.

По его словам, показатель в 18 часов является суммарной продолжительностью уроков, где учитель работает с ребенком. В то же время, проверка домашних заданий, контрольных работ, проработка материала и т.п. в эти часы не входят.

«К сожалению, эти дополнительные часы никто в Украине не считает. И все считают, что учителю можно поставить 22 и 24 часа. Кроме интенсификации труда здесь больше ничего нет», - подчеркнул Романюк.

Он добавил, что, при условии увеличения нагрузки на учителей до 22 часов в неделю, нет гарантий, что у них вырастет зарплата, даже в случае массовых увольнений работников образовательной сферы.

«Посмотрите показатели проекта государственного бюджета на 2026 год ко 2-му чтению, и вы увидите, что там не заложено средств на то, чтобы, даже если сократится на 70 тысяч количество педагогических работников, остальным остающимся можно было бы платить 3 минимальные зарплаты. Такие средства не заложены», - отметил Романюк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата госбюджет образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]