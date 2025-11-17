Google запускає створення маршрутів подорожей у AI Mode — сформувати повний план поїздки можна через Canvas

Режим штучного інтелекту Google допоможе користувачам візуалізувати плани поїздок.

Фото: bizclikmedia.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Користувачі Google тепер можуть описати свою майбутню подорож у AI Mode в пошуку та обрати опцію «Create with Canvas», яка сформує повний маршрут у боковій панелі — з даними про авіарейси та готелі. Створений документ міститиме можливі плани поїздки з пропозиціями, що базуються на введених користувачем даних, а також фото та відгуки з Google Maps, пише The Verge.

Створений штучним інтелектом план можна уточнювати за допомогою додаткових питань або запитів — наприклад, попросити Google запропонувати готелі за ціною та набором послуг або підібрати розваги, враховуючи час у дорозі.

Користувачі у США вже можуть користуватися Canvas для планування подорожей на ПК, якщо вони активували AI Mode через Labs. Усі створені плани зберігаються в історії AI Mode.

Canvas був запущений у березні як динамічний робочий простір Gemini, де в реальному часі могла відображатися інформація — наприклад, результати коду чи оновлювані навчальні плани. Згодом він став частиною AI Mode у Search.

Google оголошувала функції планування подорожей для Gemini ще торік, але інтеграція в пошук робить їх доступними для ширшого кола користувачів. Це може стати викликом для сервісів на кшталт Kayak та Expedia, які також створюють власні ШІ-інструменти.

Google також заявила про партнерство з готельними компаніями та онлайн-платформами для бронювання, зокрема Booking.com, Expedia, Marriott International та Wyndham Hotels & Resorts. Надалі компанія планує впровадити автоматичне ШІ-бронювання авіарейсів і готелів.

Також Google оголосила про розширення функції AI-пошуку Flight Deals у Google Flights, яка вже працює в США, Канаді та Індії. Зараз відбувається глобальний запуск у понад 200 країнах і територіях із підтримкою більш ніж 60 мов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.