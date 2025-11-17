  1. В мире

Google запускает создание туристических маршрутов в AI Mode — полный план поездки можно сформировать через Canvas

21:20, 17 ноября 2025
Режим искусственного интеллекта Google поможет пользователям визуализировать планы поездок.
Фото: bizclikmedia.net
Пользователи Google теперь могут описать свое будущее путешествие в AI Mode в поиске и выбрать опцию «Create with Canvas», которая сформирует полный маршрут в боковой панели — с данными о авиарейсах и гостиницах. Созданный документ будет содержать возможные планы поездки с предложениями, основанными на введенных пользователем данных, а также фото и отзывы из Google Maps, пишет The Verge.

Созданный искусственным интеллектом план можно уточнять с помощью дополнительных вопросов или запросов — например, попросить Google предложить гостиницы по цене и набору услуг или подобрать развлечения с учетом времени в пути.

Пользователи в США уже могут использовать Canvas для планирования путешествий на ПК, если они активировали AI Mode через Labs. Все созданные планы сохраняются в истории AI Mode.

Canvas был запущен в марте как динамичное рабочее пространство Gemini, где в реальном времени могла отображаться информация — например, результаты кода или обновляемые учебные планы. Позже он стал частью AI Mode в Search.

Google анонсировала функции планирования путешествий для Gemini еще в прошлом году, но интеграция в поиск делает их доступными для более широкой аудитории. Это может стать вызовом для сервисов вроде Kayak и Expedia, которые также создают собственные ИИ-инструменты.

Google также заявила о партнерстве с гостиничными компаниями и онлайн-платформами для бронирования, в частности Booking.com, Expedia, Marriott International и Wyndham Hotels & Resorts. В дальнейшем компания планирует внедрить автоматическое ИИ-бронирование авиарейсов и гостиниц.

Также Google объявила о расширении функции AI-поиска Flight Deals в Google Flights, которая уже работает в США, Канаде и Индии. Сейчас происходит глобальный запуск в более чем 200 странах и территориях с поддержкой более 60 языков.

