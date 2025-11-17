  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада перенесла голосування за держбюджет-2026, — Роксолана Підласа

21:39, 17 листопада 2025
Роксолана Підласа заявила, що тривають консультації по двох ключових темах.
Рада перенесла голосування за держбюджет-2026, — Роксолана Підласа
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що розгляд Верховною Радою законопроекта про держбюджет-2026 у другому читанні та в цілому відбудеться 2 грудня. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Було б ідеально це зробити (ухвалити держбюджет-2026 - ред.) 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня», - сказала депутатка.

Також вона підкреслила, що голосування перенесли на цей день, оскільки тривають консультації по двох ключових темах.

Підласа додала, що йдеться про реформу оплати праці вчителів у середніх школах та направлення 4% податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, обговорення стосується того, до якого бюджету вони мають зараховуватися - до державного чи місцевого.

Як писала «Судово-юридична газета», у жовтні Верховна Рада прийняла законопроект про Державний бюджет на 2026 рік за основу №14000. 

Нагадаємо, що Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.

Основні зміни до другого читання:

  • доходи мають зрости на 27,8 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток банків із 25% до 50%;
  • видатки мають збільшаться на 33,6 млрд грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України бюджет держбюджет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]