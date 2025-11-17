Рада перенесла голосування за держбюджет-2026, — Роксолана Підласа

Роксолана Підласа заявила, що тривають консультації по двох ключових темах.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що розгляд Верховною Радою законопроекта про держбюджет-2026 у другому читанні та в цілому відбудеться 2 грудня. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Було б ідеально це зробити (ухвалити держбюджет-2026 - ред.) 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня», - сказала депутатка.

Також вона підкреслила, що голосування перенесли на цей день, оскільки тривають консультації по двох ключових темах.

Підласа додала, що йдеться про реформу оплати праці вчителів у середніх школах та направлення 4% податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, обговорення стосується того, до якого бюджету вони мають зараховуватися - до державного чи місцевого.

Як писала «Судово-юридична газета», у жовтні Верховна Рада прийняла законопроект про Державний бюджет на 2026 рік за основу №14000.

Нагадаємо, що Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.

Основні зміни до другого читання:

доходи мають зрости на 27,8 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток банків із 25% до 50%;

видатки мають збільшаться на 33,6 млрд грн.

