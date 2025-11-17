  1. Законодательство
Рада перенесла голосование за госбюджет-2026, — Роксолана Пидласа

21:39, 17 ноября 2025
Роксолана Пидласа заявила, что продолжаются консультации по двум ключевым темам.
Фото: 24tv.ua
Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что рассмотрение Верховной Радой законопроекта о госбюджете-2026 во втором чтении и в целом состоится 2 декабря. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Было бы идеально сделать это (принять госбюджет-2026 — ред.) 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря», — сказала депутатка.

Также она подчеркнула, что голосование перенесли на этот день, поскольку продолжаются консультации по двум ключевым темам.

Пидласа добавила, что речь идет о реформе оплаты труда учителей в средних школах и направлении 4% налога на доходы физических лиц. В частности, обсуждение касается того, в какой бюджет они должны зачисляться — в государственный или местный.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре Верховная Рада приняла законопроект о Государственном бюджете на 2026 год за основу №14000. 

Напомним, что Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде.

Основные изменения ко второму чтению:

доходы должны увеличиться на 27,8 млрд грн, в частности благодаря повышению ставки налога на прибыль банков с 25% до 50%;

расходы должны возрасти на 33,6 млрд грн.

