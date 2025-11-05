Правительство подготовило ко второму чтению Рады проект Госбюджета-2026 – что изменилось

Проектом предусматривается, что доходы вырастут на 27,8 млрд грн, расходы – на 33,6 млрд грн с акцентом на оборону и зарплаты.

Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Документ разработан с приоритетами на безопасность, оборону и социальную устойчивость. Все собственные доходы направляются на нужды Сил обороны.

В то же время правительство предусмотрело повышение зарплат врачам и педагогам, чтобы обеспечить достойную оплату труда в социальной сфере. Для покрытия всех расходов и обязательств правительство ищет дополнительные внутренние и внешние ресурсы.

Основные изменения ко второму чтению:

Доходы вырастут на 27,8 млрд грн, в частности благодаря повышению ставки налога на прибыль банков с 25% до 50%. Расходы увеличатся на 33,6 млрд грн, из которых 18,9 млрд грн направят в резервный фонд, а 6,6 млрд грн — на поэтапное повышение зарплат на 50% в течение года не только учителям школ, но и преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей.

Правительство рассчитывает на поддержку народных депутатов и надеется на быстрое принятие Госбюджета-2026.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в проекте Госбюджета на 2026 год заложено 955 миллиардов гривен на производство и закупку вооружения, боеприпасов и дронов, рассказала председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

