Правительство подготовило ко второму чтению Рады проект Госбюджета-2026 – что изменилось

Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Документ разработан с приоритетами на безопасность, оборону и социальную устойчивость. Все собственные доходы направляются на нужды Сил обороны.
В то же время правительство предусмотрело повышение зарплат врачам и педагогам, чтобы обеспечить достойную оплату труда в социальной сфере. Для покрытия всех расходов и обязательств правительство ищет дополнительные внутренние и внешние ресурсы.
Основные изменения ко второму чтению:
Правительство рассчитывает на поддержку народных депутатов и надеется на быстрое принятие Госбюджета-2026.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в проекте Госбюджета на 2026 год заложено 955 миллиардов гривен на производство и закупку вооружения, боеприпасов и дронов, рассказала председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.