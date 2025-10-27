Практика судов
Украина предусмотрела 955 млрд грн на оружие, боеприпасы и дроны в проекте Госбюджета-2026 — Пидласа

15:43, 27 октября 2025
В проекте Госбюджета на 2026 год предусмотрено 955 миллиардов гривен на вооружение, боеприпасы и дроны, что, по словам Роксоланы Пидласы, будет способствовать развитию украинского оборонпрома и усилению импортных закупок.
В проекте Государственного бюджета на 2026 год заложено 955 миллиардов гривен на производство и закупку вооружения, боеприпасов и дронов. Это решение будет способствовать как развитию отечественной оборонной промышленности, так и усилению импортных поставок оружия. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

«Безусловно, оборона — это первый приоритет нашего государственного бюджета с начала полномасштабного вторжения. Всего расходы государственного бюджета по плану на 2026 год составят 4,8 триллиона гривен. Из них 2,8 триллиона гривен, то есть 58%, — это расходы на оборону. Из этой суммы треть, или 955 миллиардов гривен, составляют средства на закупку и производство вооружения, боеприпасов и дронов. То есть мы постоянно наращиваем как украинское производство, так и закупку оружия за рубежом», — заявила Пидласа.

По её словам, народные депутаты также отметили в проекте бюджета на следующий год, что план поступлений собственных ресурсов на 2026 год превышает расходы на оборону на 21 миллиард гривен.

«Это небольшая сумма в масштабе всех оборонных расходов, но если она есть, то её тоже нужно направить на защиту нашего государства. Собственно, предлагается распределить эти 21 миллиард гривен дополнительно на подразделение Альфа СБУ и Службу внешней разведки», — проинформировала Роксолана Пидласа.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.

