Практика судів
  1. В Україні

Україна передбачила 955 млрд грн на зброю, боєприпаси і дрони у проекті Держбюджету-2026 — Підласа

15:43, 27 жовтня 2025
У проєкті Держбюджету на 2026 рік передбачено 955 мільярдів гривень на озброєння, боєприпаси й дрони, що, за словами Роксолани Підласи, сприятиме розвитку українського оборонпрому та посиленню імпортних закупівель.
Україна передбачила 955 млрд грн на зброю, боєприпаси і дрони у проекті Держбюджету-2026 — Підласа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У проекті Держбюджету на 2026 рік закладено 955 мільярдів гривень на виробництво та закупівлю озброєння, боєприпасів і дронів. Це рішення сприятиме як розвитку вітчизняної оборонної промисловості, так і посиленню імпортних поставок озброєння. Про це розповіла голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Безперечно, оборона – це перший пріоритет нашого державного бюджету з початку повномасштабного вторгнення. Всього видатки державного бюджету за планом у 2026 році складуть 4,8 трильйона гривень. З них 2,8 трильйона гривень, тобто 58%, – це видатки на оборону. З цієї суми третину або 955 мільярдів гривень складають кошти на закупівлю та виробництво озброєння, боєприпасів і дронів. Тобто ми постійно нарощуємо як українське виробництво, так і закупівлю зброї за кордоном», - заявила Підласа.

За її словами, народні депутати також у проекті бюджету на наступний рік помітили, що план надходжень власних ресурсів на 2026 рік перевищує видатки на оборону на 21 мільярд гривень.

«Це невелика сума у масштабі всіх видатків на оборону, але якщо вони є, то їх теж потрібно спрямувати на захист нашої держави. Власне, цей 21 мільярд гривень пропонується розподілити додатково на підрозділ Альфа СБУ та Службу зовнішньої розвідки», - поінформувала Роксолана Підласа. 

Як писала «Судово-юридична газета»Верховна Рада підтримала проект Державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду