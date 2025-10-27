Україна передбачила 955 млрд грн на зброю, боєприпаси і дрони у проекті Держбюджету-2026 — Підласа

У проєкті Держбюджету на 2026 рік передбачено 955 мільярдів гривень на озброєння, боєприпаси й дрони, що, за словами Роксолани Підласи, сприятиме розвитку українського оборонпрому та посиленню імпортних закупівель.

У проекті Держбюджету на 2026 рік закладено 955 мільярдів гривень на виробництво та закупівлю озброєння, боєприпасів і дронів. Це рішення сприятиме як розвитку вітчизняної оборонної промисловості, так і посиленню імпортних поставок озброєння. Про це розповіла голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Безперечно, оборона – це перший пріоритет нашого державного бюджету з початку повномасштабного вторгнення. Всього видатки державного бюджету за планом у 2026 році складуть 4,8 трильйона гривень. З них 2,8 трильйона гривень, тобто 58%, – це видатки на оборону. З цієї суми третину або 955 мільярдів гривень складають кошти на закупівлю та виробництво озброєння, боєприпасів і дронів. Тобто ми постійно нарощуємо як українське виробництво, так і закупівлю зброї за кордоном», - заявила Підласа.

За її словами, народні депутати також у проекті бюджету на наступний рік помітили, що план надходжень власних ресурсів на 2026 рік перевищує видатки на оборону на 21 мільярд гривень.

«Це невелика сума у масштабі всіх видатків на оборону, але якщо вони є, то їх теж потрібно спрямувати на захист нашої держави. Власне, цей 21 мільярд гривень пропонується розподілити додатково на підрозділ Альфа СБУ та Службу зовнішньої розвідки», - поінформувала Роксолана Підласа.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала проект Державного бюджету на 2026 рік у першому читанні.

