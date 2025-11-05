Уряд підготував до другого читання Ради проект Держбюджету-2026 – що змінилося

Проектом передбачається, що доходи зростуть на 27,8 млрд грн, видатки — на 33,6 млрд грн із акцентом на оборону та зарплати.

Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Документ розроблений із пріоритетами на безпеку, оборону та соціальну стійкість. Усі власні доходи спрямовуються на потреби Сил Оборони.

Водночас уряд передбачив підвищення зарплат лікарям і освітянам, щоб забезпечити гідну оплату праці в соціальній сфері. Для покриття всіх видатків і зобов’язань уряд шукає додаткові внутрішні та зовнішні ресурси.

Основні зміни до другого читання:

Доходи зростуть на 27,8 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток банків із 25% до 50%. Видатки збільшаться на 33,6 млрд грн, з яких 18,9 млрд грн спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд грн — на поетапне підвищення зарплат на 50% протягом року не лише вчителям шкіл, а й викладачам вищих навчальних закладів і фахових коледжів.

Уряд розраховує на підтримку народних депутатів і сподівається на швидке ухвалення Держбюджету-2026.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», У проекті Держбюджету на 2026 рік закладено 955 мільярдів гривень на виробництво та закупівлю озброєння, боєприпасів і дронів, розповіла голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

