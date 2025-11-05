Уряд підготував до другого читання Ради проект Держбюджету-2026 – що змінилося

Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Документ розроблений із пріоритетами на безпеку, оборону та соціальну стійкість. Усі власні доходи спрямовуються на потреби Сил Оборони.
Водночас уряд передбачив підвищення зарплат лікарям і освітянам, щоб забезпечити гідну оплату праці в соціальній сфері. Для покриття всіх видатків і зобов’язань уряд шукає додаткові внутрішні та зовнішні ресурси.
Основні зміни до другого читання:
Уряд розраховує на підтримку народних депутатів і сподівається на швидке ухвалення Держбюджету-2026.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», У проекті Держбюджету на 2026 рік закладено 955 мільярдів гривень на виробництво та закупівлю озброєння, боєприпасів і дронів, розповіла голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
