Практика судів
  1. В Україні

Уряд підготував до другого читання Ради проект Держбюджету-2026 – що змінилося

19:24, 5 листопада 2025
Проектом передбачається, що доходи зростуть на 27,8 млрд грн, видатки — на 33,6 млрд грн із акцентом на оборону та зарплати.
Уряд підготував до другого читання Ради проект Держбюджету-2026 – що змінилося
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Документ розроблений із пріоритетами на безпеку, оборону та соціальну стійкість. Усі власні доходи спрямовуються на потреби Сил Оборони.

Водночас уряд передбачив підвищення зарплат лікарям і освітянам, щоб забезпечити гідну оплату праці в соціальній сфері. Для покриття всіх видатків і зобов’язань уряд шукає додаткові внутрішні та зовнішні ресурси.

Основні зміни до другого читання:

  1. Доходи зростуть на 27,8 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток банків із 25% до 50%.
  2. Видатки збільшаться на 33,6 млрд грн, з яких 18,9 млрд грн спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд грн — на поетапне підвищення зарплат на 50% протягом року не лише вчителям шкіл, а й викладачам вищих навчальних закладів і фахових коледжів.

Уряд розраховує на підтримку народних депутатів і сподівається на швидке ухвалення Держбюджету-2026.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», У проекті Держбюджету на 2026 рік закладено 955 мільярдів гривень на виробництво та закупівлю озброєння, боєприпасів і дронів, розповіла голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України гроші Кабінет Міністрів України держбюджет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду