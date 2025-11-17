Мокре волосся в холодну погоду не викликає застуди — дослідження

Багато людей у світі досі вірять у поширені міфи, які передаються з покоління до покоління, щодо причин застуди.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідження показало, що 28% людей переконані, що вихід на вулицю з вологим волоссям безпосередньо призводить до хвороби. Проте дієтолог Люсі Керрісон спростовує цей міф.

Віруси — основна причина застуди

«Холодна погода чи вологе волосся не викликають застуди — це роблять віруси. Існує багато хибних уявлень про те, як працює наша імунна система, які часто передаються з покоління в покоління», – пояснила Люсі Керрісон.

Дієтолог пояснила: оскільки взимку ми проводимо більше часу в приміщенні, вірусам легше поширюватися. Тому підтримка імунної системи стає життєво необхідною. Одним з ключових аспектів є це здоров’я кишківника.

«Близько 70% імунних клітин організму розташовані в кишківнику, де вони постійно взаємодіють із трильйонами мікроорганізмів, які складають нашу кишкову мікрофлору. Ця екосистема допомагає «тренувати» вашу імунну систему, навчаючи її належним чином реагувати на патогени, водночас зберігаючи толерантність до нешкідливих речовин, таких як їжа», – зазначила Керрісон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.