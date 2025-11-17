  1. У світі

Мокре волосся в холодну погоду не викликає застуди — дослідження

23:12, 17 листопада 2025
Багато людей у світі досі вірять у поширені міфи, які передаються з покоління до покоління, щодо причин застуди.
Мокре волосся в холодну погоду не викликає застуди — дослідження
Фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідження показало, що 28% людей переконані, що вихід на вулицю з вологим волоссям безпосередньо призводить до хвороби. Проте дієтолог Люсі Керрісон спростовує цей міф.

Віруси — основна причина застуди

«Холодна погода чи вологе волосся не викликають застуди — це роблять віруси. Існує багато хибних уявлень про те, як працює наша імунна система, які часто передаються з покоління в покоління», – пояснила Люсі Керрісон.

Дієтолог пояснила: оскільки взимку ми проводимо більше часу в приміщенні, вірусам легше поширюватися. Тому підтримка імунної системи стає життєво необхідною. Одним з ключових аспектів є це здоров’я кишківника.

«Близько 70% імунних клітин організму розташовані в кишківнику, де вони постійно взаємодіють із трильйонами мікроорганізмів, які складають нашу кишкову мікрофлору. Ця екосистема допомагає «тренувати» вашу імунну систему, навчаючи її належним чином реагувати на патогени, водночас зберігаючи толерантність до нешкідливих речовин, таких як їжа», – зазначила Керрісон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

поради для здоров'я лікарняні погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]