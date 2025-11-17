Мокрые волосы в холодную погоду не вызывают простуды — исследование

Многие люди в мире до сих пор верят в распространенные мифы, передающиеся из поколения в поколение, о причинах простуды.

Исследование показало, что 28% людей убеждены, что выход на улицу с влажными волосами напрямую приводит к болезни. Однако диетолог Люси Кэррисон опровергает этот миф.

Вирусы – основная причина простуды

«Холодная погода или влажные волосы не вызывают простуды – это делают вирусы. Существует много заблуждений о том, как работает наша иммунная система, которые часто передаются из поколения в поколение», – объяснила Люси Кэррисон.

Диетолог объяснила: поскольку зимой мы проводим больше времени в помещении, вирусам легче распространяться. Поэтому поддержание иммунной системы становится жизненно необходимым. Одним из ключевых аспектов является здоровье кишечника.

«Около 70% иммунных клеток организма расположены в кишечнике, где они постоянно взаимодействуют с триллионами микроорганизмов, составляющими нашу кишечную микрофлору. Эта экосистема помогает «тренировать» вашу иммунную систему, обучая ее должным образом реагировать на патогены, сохраняя толерантность к безвредным веществам, таким как еда», – отметила Кэррисон.

