  1. Суд інфо
  2. / Верховний Суд

Третя спроба обрати голову КЦС ВС завершилася безрезультатно

11:45, 17 листопада 2025
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду не обрав нового голову.
Третя спроба обрати голову КЦС ВС завершилася безрезультатно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

17 листопада відбулися збори суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Одним із питань порядку денного було обрання нового очільника КЦС ВС.

Як вже писала «Судово-юридична газета», колишнього очільника КЦС ВС,  суддю Бориса Гулька, рішенням ВРП від 6 листопада 2025 року звільнено у відставку.

На посаду голови претендували два кандидати — судді КЦС ВС Дмитро Луспеник та Ольга Ступак.

За результатами таємного голосування жоден із кандидатів не набрав 18 необхідних голосів від колег. Так, кандидатуру Ольги Ступак підтримали 13 суддів, а за Дмитра Луспеника проголосували 10 суддів.

Жодного із кандидатів не підтримали 10 суддів. 2 бюлетені був визнаний лічильною комісією не дійсним.

Отже, судді КЦС ВС 17 листопада втретє не змогли обрати нового голову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд Касаційний цивільний суд КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]