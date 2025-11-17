Третя спроба обрати голову КЦС ВС завершилася безрезультатно

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду не обрав нового голову.

17 листопада відбулися збори суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Одним із питань порядку денного було обрання нового очільника КЦС ВС.

Як вже писала «Судово-юридична газета», колишнього очільника КЦС ВС, суддю Бориса Гулька, рішенням ВРП від 6 листопада 2025 року звільнено у відставку.

На посаду голови претендували два кандидати — судді КЦС ВС Дмитро Луспеник та Ольга Ступак.

За результатами таємного голосування жоден із кандидатів не набрав 18 необхідних голосів від колег. Так, кандидатуру Ольги Ступак підтримали 13 суддів, а за Дмитра Луспеника проголосували 10 суддів.

Жодного із кандидатів не підтримали 10 суддів. 2 бюлетені був визнаний лічильною комісією не дійсним.

Отже, судді КЦС ВС 17 листопада втретє не змогли обрати нового голову.

