Третья попытка избрать главу КЦС ВС завершилась безрезультатно

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда не избрал нового председателя.

17 ноября состоялось собрание судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Одним из вопросов повестки дня было избрание нового руководителя КЦС ВС.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», бывший руководитель КЦС ВС, судья Борис Гулько, решением ВСП от 6 ноября 2025 года был уволен в отставку.

На должность главы претендовали два кандидата — судьи КЦС ВС Дмитрий Луспеник и Ольга Ступак.

По результатам тайного голосования ни один из кандидатов не набрал 18 необходимых голосов от коллег. Так, кандидатуру Ольги Ступак поддержали 13 судей, а за Дмитрия Луспеника проголосовали 10 судей.

Ни одного из кандидатов не поддержали 10 судей. 2 бюллетеня был признан счетной комиссией недействительным.

Итак, судьи КЦС ВС 17 ноября в третий раз не смогли избрать нового главу.

