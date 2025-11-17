Польська армія перевірить 120 км колій до кордону з Україною на предмет вибухівки

У Польщі на стратегічному залізничному маршруті до українського кордону зафіксували пошкодження колій, спричинене вибуховим пристроєм.

Фото: ОП

У Польщі на важливому маршруті до українського кордону було пошкоджено ділянку залізничної колії, де, за даними польської сторони, спрацював вибуховий пристрій. Прем’єр Дональд Туск підтвердив, що колії на напрямку Варшава–Люблін, яким транспортується допомога Україні, були пошкоджені внаслідок спроби диверсії.

Пошкодження на стратегічній залізничній лінії, яка веде до кордону з Україною, є навмисним саботажем — заявили Дональд Туск та міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський, повідомляє британська газета The Guardian.

Наразі польська влада перевіряє ще одну ділянку цієї ж залізничної магістралі, де також зафіксовано пошкодження колій.

Армія країни перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, щоб унеможливити повторення інцидентів, заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

