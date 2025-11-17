Польская армия проверит 120 км путей до границы с Украиной на предмет взрывчатки

В Польше на стратегическом железнодорожном маршруте к украинской границе зафиксировали повреждение путей, вызванное взрывным устройством.

В Польше на важном маршруте к украинской границе был поврежден участок железнодорожного пути, где, по данным польской стороны, сработало взрывное устройство. Премьер Дональд Туск подтвердил, что пути на направлении Варшава-Люблин, которым транспортируется помощь Украине, были повреждены в результате попытки диверсии.

Повреждение на стратегической железнодорожной линии, ведущей к границе с Украиной, является умышленным саботажем - заявили Дональд Туск и министр внутренних дел Марцин Кервинский, сообщает британская газета The Guardian.

Польские власти проверяют еще один участок этой же железнодорожной магистрали, где также зафиксировано повреждение путей.

Армия страны проверит безопасность оставшихся 120 километров путей, ведущих к украинской границе, чтобы сделать невозможным повторение инцидентов, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

