Стало відомо, кому з пенсіонерів переглянуть суми «зимової субсидії»

В поточному році перерахунок субсидій на оплату комунальних послуг буде здійснений без особистого звернення певних груп громадян.

В Пенсійному фонді України нагадали, що в Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на перегляд розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у зимовий період.

У 2025 році перерахунок субсидій на оплату комунальних послуг на холодний період здійснюватиметься без особистого звернення її отримувачів. Однак, повторно подати пакет документів та заяву необхідно:

у разі змін у складі родини чи через переїзд в іншу область (протягом місяця громадяни мають сповістити про це ПФУ і подати нову заяву та декларацію).

у разі виникнення обставин, що можуть впливати на розмір або право на житлову субсидію (новий перелік отримуваних комунальних послуг, зміна соціального статусу, придбання товарів або оплата послуг на більш ніж 50 тисяч гривень).

В Пенсійному фонді наголошують, що з окремою заявою на перерахунок житлової субсидії можуть звертатися громадяни похилого віку. Так, якщо отримувач допомоги в цей період став пенсіонером чи перестав працювати і дохід став надходити у вигляді пенсії, то Фонд зобов'язаний переглянути розмір субсидії, враховуючи нову суму доходу. Документи на призначення допомоги на оплату комунальних послуг можна направити до ПФУ через:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду/пошту;

портал електронних послуг/мобільний застосунок ПФУ;

портал держпослуг «Дія»;

через уповноважених посадовців територіальних громад.

Хто з українців може втратити право на житлову субсидію

Громадяни України можуть втратити раніше призначену допомогу на оплату комунальних послуг через:

несплату частини комунпослуг, окрім ситуацій, що пов’язані із затримкою отримання доходів за підтвердження відповідними документами;

подання неправдивої інформації про доходи та майновий стан, що вплинули на право на житлову субсидію і її розмір;

переїзд на інше місце проживання;

набуття права власності на нерухомість іншою особою, не зареєстрованою на перше число місяця, коли було призначено субсидію;

заяву уповноваженої особи, на яку відкритий особовий рахунок.

Щоб поновити нарахування субсидії потрібно звернутися до ПФУ з документами, де підтверджується погашення боргів чи інші причини.

