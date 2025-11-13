Субсидія в Україні — Пенсійний фонд здійснив перерахунок виплат

Про розмір нарахованої субсидії можна дізнатися в особистому кабінеті.

Розмір житлової субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла — індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів). Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

З інформацією про нараховані субсидії можна ознайомитися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія».

Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів:

онлайн — через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою — на адресу відповідного територіального органу Фонду.

У Мінсоцполітики нагадали, що у разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати — з місяця подання документів.

