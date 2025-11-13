  1. Суспільство

Субсидія в Україні — Пенсійний фонд здійснив перерахунок виплат

18:09, 13 листопада 2025
Про розмір нарахованої субсидії можна дізнатися в особистому кабінеті.
Фото: tsn.ua
Розмір житлової субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла — індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів). Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

З інформацією про нараховані субсидії можна ознайомитися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія».

Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів:

  • онлайн — через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;
  • особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • поштою — на адресу відповідного територіального органу Фонду.

У Мінсоцполітики нагадали, що у разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати — з місяця подання документів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

