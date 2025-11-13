Субсидия в Украине — Пенсионный фонд осуществил перерасчет выплат

Размер начисленной субсидии можно узнать в личном кабинете.

Фото: tsn.ua

Размер жилищной субсидии за октябрь определен с учетом стоимости услуги по отоплению жилья — индивидуального газового или электрического, а также централизованного теплоснабжения. Расчет охватывает период с 16 октября (16 дней). Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Информацию о начисленных субсидиях можно посмотреть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Если человек имеет право на получение жилищной субсидии, но еще не обращался за ее назначением, это можно сделать одним из следующих способов:

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины»;

лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

почтой — на адрес соответствующего территориального органа Фонда.

В Минсоцполитики напомнили, что в случае подачи документов до 30 ноября жилищная субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение будет подано после этой даты — с месяца подачи документов.

