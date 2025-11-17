  1. В Украине

Стало известно, кому из пенсионеров пересмотрят суммы «зимней субсидии»

21:15, 17 ноября 2025
В текущем году перерасчет субсидий на оплату коммунальных услуг будет осуществлен без личного обращения некоторых групп граждан.
Фото: freepik.com
В Пенсионном фонде напомнили, что в Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на пересмотр размера субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в зимний период.

В 2025 году перерасчет субсидий на оплату коммунальных услуг на холодный период будет производиться без личного обращения ее получателей. Однако повторно подать пакет документов и заявление необходимо:

  • в случае изменений в составе семьи или через переезд в другую область (в течение месяца граждане должны известить об этом ПФУ и подать новое заявление и декларацию).
  • в случае возникновения обстоятельств, которые могут влиять на размер или право на жилищную субсидию (новый перечень получаемых коммунальных услуг, изменение социального статуса, приобретение товаров или оплата услуг более чем на 50 тысяч гривен).

В Пенсионном фонде подчеркивают, что с отдельным заявлением на перерасчет жилищной субсидии могут обращаться пожилые граждане. Так, если получатель пособия в этот период стал пенсионером или перестал работать и доход стал поступать в виде пенсии, Фонд обязан пересмотреть размер субсидии, учитывая новую сумму дохода. Документы на назначение пособия на оплату коммунальных услуг можно направить в ПФУ через:

  • Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • сервисный центр Пенсионного фонда/почта;
  • портал электронных услуг/мобильное приложение ПФУ;
  • портал госуслуг «Дия»;
  • через уполномоченных должностных лиц территориальных общин.

Кто из украинцев может потерять право на жилищную субсидию

Граждане Украины могут потерять ранее назначенное пособие на оплату коммунальных услуг из-за:

  • неуплаты части коммунальных услуг, кроме ситуаций, связанных с задержкой получения доходов за подтверждение соответствующими документами;
  • предоставления ложной информации о доходах и имущественном положении, повлиявших на право на жилищную субсидию и ее размер;
  • переезда на другое место жительства;
  • приобретения права собственности на недвижимость другим лицом, не зарегистрированным на первое число месяца, когда была назначена субсидия;
  • заявления уполномоченного лица, на которое открыт лицевой счет.

Чтобы возобновить начисление субсидии, нужно обратиться в ПФУ с документами, где подтверждается погашение долгов или другие причины.

