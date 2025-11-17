На Закарпатті стався спалах гепатиту А — в одному з сіл вводять обмеження для туристів

На території села Іза та околицях призупинили туристичні заходи.

У селі Іза Хустського району Закарпатської області запроваджують додаткові протиепідемічні обмеження через погіршення ситуації з поширенням гепатиту А. Про це повідомила Закарпатська ОВА.

Зазначається, що нові правила почнуть діяти з 19 листопада та триватимуть 60 днів або до окремого рішення комісії.

Основні обмеження:

▪️ призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів;

▪️ заборонено проведення масових заходів у м. Хуст та с. Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо);

▪️ заклади освіти с. Іза переведено на дистанційне навчання;

▪️ призупинено туристичні заходи на території с. Іза та околиць.

«Також під забороною – в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування», - заявили в ОВА.

Також там додають, що фахівці й надалі здійснюватимуть щоденний епідеміологічний моніторинг ситуації, належне розслідування випадків вірусного гепатиту А та проводитимуть дезінфекційні заходи в осередках захворювання на території Хустської громади.

Крім того, медики продовжать безоплатне тестування пацієнтів і контактних осіб, щоб оперативно виявляти нові випадки інфікування, ізолювати хворих та максимально швидко перервати ланцюги подальшого поширення вірусного гепатиту А.

«Закликаємо жителів громади та гостей регіону з розумінням поставитися до необхідних обмежень, дотримуватися рекомендацій та відповідально ставитися до власного здоров’я та безпеки інших. Разом ми зможемо стабілізувати ситуацію та зупинити подальше поширення захворювання», – наголосив заступник голови ОВА Олександр Музиченко.

