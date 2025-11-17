На Закарпатье произошла вспышка гепатита А — в одном из сел вводят ограничения для туристов

На территории села Иза и окрестностей приостановили туристические мероприятия.

В селе Иза Хустского района Закарпатской области вводят дополнительные противоэпидемические ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением гепатита А. Об этом сообщила Закарпатская ОВА.

Отмечается, что новые правила начнут действовать с 19 ноября и продлятся 60 дней или до отдельного решения комиссии.

Основные ограничения:

▪️ приостановлена работа местных свадебных залов, кафе и ресторанов;

▪️ запрещено проведение массовых мероприятий в г. Хуст и с. Иза (ярмарки, празднования, торговля пищевой продукцией и т. п.);

▪️ учреждения образования с. Иза переведены на дистанционное обучение;

▪️ приостановлены туристические мероприятия на территории с. Иза и окрестностей.

«Также под запретом — въезд туристических автобусов в Изу, кроме транзитного проезда, и остановка любого транспорта с целью посещения заведений питания, торговли, быта и обслуживания», — заявили в ОВА.

Также там добавляют, что специалисты и далее будут осуществлять ежедневный эпидемиологический мониторинг ситуации, надлежащее расследование случаев вирусного гепатита А и проводить дезинфекционные мероприятия в очагах заболевания на территории Хустской громады.

Кроме того, медики продолжат бесплатное тестирование пациентов и контактных лиц, чтобы оперативно выявлять новые случаи инфицирования, изолировать больных и максимально быстро разрывать цепочки дальнейшего распространения вирусного гепатита А.

«Призываем жителей громады и гостей региона с пониманием отнестись к необходимым ограничениям, соблюдать рекомендации и ответственно относиться к собственному здоровью и безопасности других. Вместе мы сможем стабилизировать ситуацию и остановить дальнейшее распространение заболевания», — подчеркнул заместитель главы ОВА Александр Музиченко.

