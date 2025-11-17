Яка буде мінімальна зарплата у 2026 році

В Україні очікується підвищення мінімальної заробітної плати наступного року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у жовтні парламент підтримав законопроект про Державний бюджет на 2026 рік за основу №14000. Попри те, що головна увага й надалі зосереджена на зміцненні оборони держави, наступного року передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Це має бути перше підвищення мінімалки з 2023 року. Наразі мінімальна зарплата становить 8000 гривень.

У проекті Держбюджету закладено підвищення мінімалки до 8647 грн в місячному розмірі (52 грн в годину — при погодинній роботі).

Згідно з проектом Держбюджету на 2026 рік, з січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць має бути у розмірі 3209 гривень.

Нагадаємо, що Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.

Основні зміни до другого читання:

доходи мають зрости на 27,8 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток банків із 25% до 50%;

видатки мають збільшаться на 33,6 млрд грн.

