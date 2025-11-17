  1. В Украине

Какая будет минимальная зарплата в 2026 году

23:57, 17 ноября 2025
В Украине ожидается повышение минимальной заработной платы в следующем году.
Какая будет минимальная зарплата в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в октябре парламент поддержал в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2026 год №14000. Несмотря на то, что основное внимание по-прежнему сосредоточено на укреплении обороны государства, в следующем году предусмотрено повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Это должно стать первым повышением «минималки» с 2023 года. В настоящее время минимальная зарплата составляет 8000 гривен.

В проекте Госбюджета заложено повышение минимальной зарплаты до 8647 грн в месяц (52 грн в час — при почасовой оплате труда).

Согласно проекту Госбюджета на 2026 год, с января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчёте на месяц должен составить 3209 гривен.

Напомним, Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде.

Основные изменения ко второму чтению:

– доходы должны увеличиться на 27,8 млрд грн, в частности за счёт повышения ставки налога на прибыль банков с 25% до 50%;

– расходы должны вырасти на 33,6 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

зарплата госбюджет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]