Какая будет минимальная зарплата в 2026 году

В Украине ожидается повышение минимальной заработной платы в следующем году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в октябре парламент поддержал в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2026 год №14000. Несмотря на то, что основное внимание по-прежнему сосредоточено на укреплении обороны государства, в следующем году предусмотрено повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Это должно стать первым повышением «минималки» с 2023 года. В настоящее время минимальная зарплата составляет 8000 гривен.

В проекте Госбюджета заложено повышение минимальной зарплаты до 8647 грн в месяц (52 грн в час — при почасовой оплате труда).

Согласно проекту Госбюджета на 2026 год, с января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчёте на месяц должен составить 3209 гривен.

Напомним, Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде.

Основные изменения ко второму чтению:

– доходы должны увеличиться на 27,8 млрд грн, в частности за счёт повышения ставки налога на прибыль банков с 25% до 50%;

– расходы должны вырасти на 33,6 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.