В США вчені створили незвичайний пластир для запобігання інфарктам

Пластир з мікроголками, який розробили вчені Техаського університету A&M, покликаний здійснити революцію в лікуванні пошкодженого серцевого м’яза після серцевих нападів.

«Пристрій доставляє цільову дозу інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) безпосередньо в пошкоджену тканину. Попередні результати показують, що такий підхід сприяє відновленню серця і дає змогу уникнути системних побічних ефектів. Мікроголки проникають через зовнішній шар серця і дають змогу лікам досягти ушкодженого м’яза, розташованого під ним. Доступ до нього зазвичай вельми ускладнений», – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що інфаркти серця позбавляють м’язові клітини кисню та поживних речовин. Організм реагує утворенням рубцевої тканини, яка стабілізує орган, але не дає змоги йому скорочуватися. Здорові м’язи змушені компенсувати це, що підвищує ризик серцево-судинної катастрофи в майбутньому. Вчені прагнуть уникнути цього, змінивши поведінку імунних клітин у пошкодженій ділянці.

«В основі стратегії лежать макрофаги. Ці клітини можуть викликати запалення тканин або сприяти їх загоєнню. Вони можуть або посилити запалення, або допомогти серцю зцілитися. ІЛ-4 допомагає перетворити їх на помічників», – кажуть вчені.

Вказано, що під час перших експериментів пластир впорався із завданням. Дослідники відзначили зниження запальних сигналів у навколишніх тканинах і зменшення рубцювання. Також клітини серцевого м’яза виявилися більш сприйнятливими до сигналів від інших прилеглих клітин, особливо ендотеліальних клітин, що вистилають кровоносні судини. Таке посилення перехресних перешкод може виявитися важливим для довгострокового функціонування. Дослідники сподіваються, що ця система допоможе розробити нові імуномодулюючі методи лікування для майбутніх пацієнтів, які перенесли інфаркт.

